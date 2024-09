La Museum Night Fever revient dans 28 musées bruxellois mi-octobre

La Museum Night Fever 2024, 17e édition de la nuit des musées bruxellois, aura lieu le 19 octobre dès 19h00 dans 28 musées de la capitale. Des artistes émergents et des collectifs d’artistes animeront les collections des musées à travers leurs œuvres et performances. L’événement se terminera à 01h00.

« Des années folles à l’écologie et aux thèmes géopolitiques, en passant par les danseurs en fauteuil roulant, le « drawing karaoke », les opéras et la dégustation de bières, chaque musée organisera une fête unique et bien pensée », promettent les organisateurs.

L’événement visera les jeunes grâce à une « programmation diversifiée, des afterparties et un prix accessible ». Les talents émergents bruxellois, tels que des étudiants d’écoles d’art, des collectifs et des associations culturelles, se verront en outre offrir une scène dans un cadre unique.

« En plus de cibler les jeunes Bruxellois, Museum Night Fever souhaite rendre les musées attrayants pour un public large, y compris pour les personnes sous-représentées dans le secteur culturel », poursuivent les organisateurs. Cela se reflète aussi dans la programmation, qui propose un mélange de disciplines (inclusives), précisent-ils.

Un ticket donnera accès à l’ensemble des musées, ainsi qu’aux navettes Stib reliant les établissements. Le bracelet pourra être échangé après l’évènement pour visiter gratuitement l’un des 28 musées jusqu’au 24 novembre.

Deux afterparties seront également proposées, au C12 et au Botanique, pour celles et ceux qui veulent prolonger la fête jusqu’aux petites heures.

Le programme complet est à consulter sur le site internet de l’événement.