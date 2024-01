La saison des activités indoor est ouverte !

Passé les fêtes, l’hiver donne l’impression de traîner en longueur. Histoire de se ménager quelques sorties et tout de même changer d’air, voici quelques idées d’activités en intérieur, partout en Wallonie !

Pas toujours facile de trouver des activités pour sortir de la maison quand il fait froid et/ou mauvais. Afin de trouver un peu d’inspiration, VisitWallonia, l’association de promotion du tourisme en Wallonie, a épinglé plusieurs suggestions, afin de se changer les idées tout en restant bien au chaud.

Chaud, le chocolat !

Quand le mercure chute, cela s’accompagne bien souvent d’une envie de plats réconfortants ou de petites douceurs… Et puisqu’on ne peut pas se nourrir que de raclettes ou de tartiflettes, il pourrait être intéressant d’aller gratter du côté du chocolat. D’autant plus que la Wallonie regorge d’artisans chocolatiers de talent qui n’hésitent pas à partager leur passion ! Jean-Philippe Darcis propose ainsi un Musée du chocolat à Verviers, tandis qu’il est possible de participer à un atelier chocolat chez les Chocolats d’Edouard à Florenville. À la recherche de plus d’originalité ? Cyril Chocolat, à la Roche-en-Ardenne, propose carrément un escape game sur le thème des fèves de cacao !

© Emmanuel MATHEZ WBT/Emmanuel MATHEZ

Plus d’infos : visitwallonia.be/chocolats

Des musées méconnus

Tout le monde n’a pas nécessairement envie de s’enfermer dans un musée quand il fait beau, aussi qualitatif soit-il. A contrario, l’hiver est peut-être la saison idéale pour partir à la découverte de petits musées méconnus et pourtant pas inintéressants… Saviez-vous par exemple que Guillaume Appollinaire avait un espace muséal qui lui était dédié à Stavelot ? C’est que le poète y passa l’été de ses 19 ans, s’amourachant d’une certaine Marie Dubois… Un épisode de sa vie qui marquera durablement son œuvre, à découvrir dans l’unique musée au monde consacré à l’auteur du Pont Mirabeau !

Dans un autre registre, le centre Marcel Marlier, à Mouscron, permet de découvrir le parcours de l’un des plus grands dessinateurs pour la jeunesse et de son héroïne fétiche, Martine.

Et si l’art vous laisse de glace, connaissez-vous le Musée des transports en commun, à Liège ? Partez à la découverte des calèches, des tramways hippomobiles et électriques, des trolleybus, des autobus, etc. sur plus de deux siècles d’histoire de la mobilité, au milieu de plus de 50 véhicules et 2000 objets. Parmi les pièces uniques, découvrez la berline de gala du dernier Prince-Evêque de Liège, une malle-poste du XVIIIe siècle, les seuls tramways hippomobiles subsistant de Wallonie ou un prototype de métro automatique made in Wallonia datant… de 1980 !

Envie de davantage de suggestions ? On vous laisse faire votre petit shopping dans une liste de musées d’Art et d’histoire wallons disponible ici. Un conseil : pensez tout de même à vérifier s’ils sont ouverts en cette saison. Certains lieux s’avérant difficiles à chauffer, ce n’est pas toujours le cas !

Rien de tel qu’une bonne flambée

Enfin, si pour vous, une sortie ne se conçoit que sur plusieurs jours, VisitWallonia a épinglé une sélection de logements avec feu ouvert et ambiance cocoon ! De quoi prendre son mal en patience avant le retour des beaux jours…