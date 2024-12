Profitez de la beauté des Alpes suisses sans skis

Depuis des années, passer l’hiver dans les Alpes suisses revenait à pratiquer le ski (de fond). Ce n’est plus le cas. En raison notamment du changement climatique, de nouvelles activités étonnantes ont fait leur apparition autour des sommets enneigés.

Au cœur de la Suisse, au pied des sommets alpins, Interlaken est un point de chute idéal pour les skieurs et les amateurs de calme et de sports. Cette ville à taille humaine est située sur une sorte d’isthme entre les lacs de Thoune et de Brienz, alimentés par les eaux de fonte des glaciers. Ce sont les sédiments charriés par l’eau qui leur donnent leur couleur turquoise. Interlaken, dont le nom fait référence à ces deux lacs, est parfois appelé le toit de l’Europe, car il s’agit d’un point de départ vers les géants des Alpes. La ville est entourée d’un panorama vertigineux de montagnes emblématiques: l’Eiger, le Mönch et, bien sûr, la célèbre Jungfrau.

Kayak hivernal

Les transports publics parfaitement gérés sont le meilleur moyen de se déplacer. Deux gares sont accessibles à pied depuis le centre-ville. Les trains et les bus vous amènent à votre destination avec la ponctualité d’une montre suisse. Sans parler des autres possibilités comme le train panoramique doté d’immenses vitres qui fait le tour du lac de Brienz, offrant des vues photogéniques sur des lacs, d’anciennes ruines de châteaux et des sommets montagneux. Cela vous permet de rejoindre facilement les cinq stations de ski voisines, que nous ignorons superbement. Délaissant la neige, nous nous rendons au lac de Brienz pour y faire du kayak hivernal.

Faire du kayak par 5°C sur les eaux cristallines du lac de Brienz est un moment de pure magie.

Alors qu’il fait environ 5 °C, se glisser dans une embarcation étroite et instable semble à première vue une activité réservée aux ours polaires, mais rien n’est moins vrai. Sous la supervision d’un guide, nous enfilons une combinaison thermique qui nous emmitoufle des pieds à la tête. Avec l’élégance de bonshommes Michelin, nous nous dandinons ensuite vers le kayak pour un parcours de 14 kilomètres sur le lac de Brienz. Après des débuts hésitants, nous prenons vite le coup de main et c’est un pur plaisir d’avancer sur une eau cristalline. La combinaison nous garde bien au chaud, même lorsque nous laissons les pagaies de côté pendant un certain temps. De l’autre côté se trouvent les spectaculaires chutes de Giessbach, que nous admirons de loin, faute de temps.

Un jacuzzi flottant

Nous nous dirigeons vers l’autre rive du lac, où un petit bateau vert vif rempli d’eau est amarré à un petit ponton. Nous troquons notre combinaison thermique pour un maillot avant de nous immerger à la vitesse de l’éclair dans ce jacuzzi flottant. Bien qu’il gèle à pierre fendre, cette eau à la température du corps procure une délicieuse sensation de bien-être. La douce odeur du poêle à bois situé à l’arrière du bateau ne nous quitte pas. Nous flottons au crépuscule sur un lac prenant une teinte de bleu mystérieux, avec des montagnes, des falaises et des pins en toile de fond. De temps en temps, une foulque vient rompre la quiétude de l’eau. Grâce au moteur électrique, nous apprécions le paysage qui défile lentement, sans le bruit gênant du moteur. Les plus courageux sautent dans le lac glacé pour se baigner. Je me suis contentée de tremper les orteils, mais ceux qui se sont immergés en sont ressortis ravis.

1/10 2/10 La gare Jungfraujoch, la plus haute d’Europe. 3/10 De vertigineux paysages en montagne. 4/10 Le paragliding permet de descendre des sommets en se prenant pour un oiseau. 5/10 Un original jacuzzi flottant. 6/10 Interlaken à la tombée du jour. 7/10 Train panoramique, qui fait le tour du lac de Brienz. 8/10 Les panneaux indiquent la durée du trajet, pas sa longueur. 9/10 Un moment de pure détente en kayak, sur les eaux cristallines. © Switzerland Tourism 10/10 L’art de la randonnée en raquettes se maîtrise vite. 1/10 2/10 La gare Jungfraujoch, la plus haute d’Europe. 3/10 De vertigineux paysages en montagne. 4/10 Le paragliding permet de descendre des sommets en se prenant pour un oiseau. 5/10 Un original jacuzzi flottant. 6/10 Interlaken à la tombée du jour. 7/10 Train panoramique, qui fait le tour du lac de Brienz. 8/10 Les panneaux indiquent la durée du trajet, pas sa longueur. 9/10 Un moment de pure détente en kayak, sur les eaux cristallines. © Switzerland Tourism 10/10 L’art de la randonnée en raquettes se maîtrise vite. La gare Jungfraujoch, la plus haute d’Europe. De vertigineux paysages en montagne. Le paragliding permet de descendre des sommets en se prenant pour un oiseau. Un original jacuzzi flottant. Interlaken à la tombée du jour. Train panoramique, qui fait le tour du lac de Brienz. Les panneaux indiquent la durée du trajet, pas sa longueur. Un moment de pure détente en kayak, sur les eaux cristallines. © Switzerland Tourism L’art de la randonnée en raquettes se maîtrise vite.

En raquettes dans les montagnes

Après un voyage en train et un court trajet en télécabine, nous arrivons au Stockhorn. Nous descendons à la station intermédiaire, à mi-chemin de la montagne et recevons un cours rapide sur les raquettes à neige. Nous avançons d’abord en vacillant dans la neige fraîche. Il ne faut pas longtemps pour maîtriser la technique, et la sensation de s’enfoncer dans d’énormes amas de neige blanche est à la fois éreintante et agréable. L’excursion commence sous un ciel mystérieux et brumeux, le long d’un lac gelé où quelques pêcheurs tentent leur chance. Lorsque nous prenons de la hauteur, le paysage change subtilement et l’ascension est de plus en plus raide. En chemin, nous tombons sur un igloo où on peut s’arrêter pour boire une boisson chaude ou déguster l’incontournable fondue au fromage.

Nous troquons notre combinaison thermique pour un maillot avant de nous immerger à la vitesse de l’éclair dans un jacuzzi flottant.

Le panorama autour du Stockhorn change constamment: d’un épais brouillard qui empêche de voir sa main à quelques centimètres de son visage, on passe, quelques mètres plus loin, à un décor ensoleillé avec des sommets enneigés et une patinoire naturelle. L’instant d’après, vous êtes à nouveau surpris par des vents violents et une neige épaisse dans laquelle vous vous enfoncez jusqu’aux genoux. En raison de l’altitude et du manque d’oxygène, il faut parfois s’arrêter pour reprendre son souffle.

Après deux heures de marche, nous atteignons un modeste sommet avec un magnifique panorama à 360° qui valait bien chaque goutte de sueur. Nous ne voulons pas revenir sur nos pas et, avec l’aide du guide, la descente peut aussi se faire par un itinéraire hors-piste. Le craquement de la neige, le soleil sur le visage et le parfum enivrant des montagnes nous donnent le vertige, bien que l’air raréfié puisse aussi y être pour quelque chose.

Luge de nuit et parapente

Comme dans la plupart des stations de ski, ont peut faire de la luge à Interlaken et dans les environs, notamment sur la piste du Niederhorn. Si vous préférez une activité plus originale, prenez le télésiège sous un ciel étoilé et dévalez les pentes illuminées avant de savourer une délicieuse fondue au fromage.

Autre sport incontournable: le parapente, qui consiste à descendre, tel un oiseau, d’une des montagnes environnantes en compagnie d’un instructeur. Ce sport est aussi populaire qu’accessible, même si l’atterrissage dans l’herbe est parfois sportif.

Depuis Interlaken, vous pouvez également prendre le train en direction de la gare la plus haute d’Europe, le Jungfraujoch (3.454 m). La dernière partie du trajet se fait grâce à un funiculaire qui s’engouffre dans un tunnel à travers les montagnes du Mönch et de l’Eiger. Comptez sur une excursion d’une journée pour faire l’aller-retour et profiter des points de vue spectaculaires sur ce toit de l’Europe. Vérifiez si les conditions météo seront clémentes, car les billets de train ne sont pas bon marché.