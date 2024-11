Beaucoup de produits ménagers vendus dans le commerce contiennent des composants problématiques pour la santé, tels que des composés organiques volatils ou des perturbateurs endocriniens. A quels labels se fier pour favoriser les produits les plus sains? Décryptage.

Ce n’est pas parce qu’un produit d’entretien contient des ingrédients « naturels » qu’il est inoffensif pour la santé ! Depuis quelques années, nombre de fabricants vantent sur leurs étiquettes l’aspect écologique de leurs produits, la présence de composants biodégradables ou d’origine naturelle (ce qui en soit ne veut rien dire, le pétrole étant lui-même d’origine naturelle), parfois présents dans des quantités en réalité très limitées. Pour faire le tri dans toutes ces allégations, le mieux est encore de faire confiance à certains labels indépendants, qui assurent que le produit est sain ou, a minima, que certains composés problématiques ne rentrent pas dans sa composition.

Ecolabel, Ecocert...

Parmi les labels les plus courants sur les étiquettes des produits d’entretien, on retrouve ainsi l’ « Ecolabel européen ». Au-delà des considérations écologiques, ce label certifie que le produit ne contient pas toute une série de polluants nocifs à la santé humaine tels que certains composés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, ou perturbateurs endocriniens, tels que le triclosan (antifongique et antibactérien à large spectre) ou encore les microplastiques (utilisés sous formes de microbilles pour augmenter l’efficacité de certains détergents)… Le label n’est pas exempt de défauts : moyennement exigeant – c’est ce qui explique qu’on le retrouve assez fréquemment – il n’interdit pas certains composés pourtant problématiques, même s’il en limite tout de même l’utilisation, comme certains parfums (sources de composés organiques volatils), nanomatériaux ou tensioactifs. C’est cela dit mieux que rien, d’autant plus que les produits bénéficiant de la garantie Ecolabel sont très faciles à trouver dans le commerce.

Le Label « Ecocert (Ecodetergent) » est un cran plus exigeant, bannissant la plupart des ingrédients d’origine pétrochimique et autorisant maximum 5% d’ingrédients de synthèse parmi une liste assez restrictive. Aucun produit labellisé Ecocert ne pouvant afficher de symbole/phrase de danger, cela exclut de facto de nombreux composés problématiques. Dans un même registre d’exigence (voire davantage), il existe également d’autres labels reconnus comme « Eco Garantie », « Cradle to Cradle », « Nature et Progrès ». Petit bémol : les produits affublés de ces certifications sont souvent difficiles à trouver, produits à petite échelle, à commander en ligne, uniquement disponibles dans des magasins spécialisés et/ou réservés à un usage professionnel.

Émissions de polluants, un facteur oublié

A noter que si tous ces labels vérifient et garantissent la qualité des composants des produits d’entretien concernés, aucun n’analyse spécifiquement l’émission de polluants qui résulte de l’utilisation de ces produits. Or, la quantité de composés volatils émis dans l’air intérieur peut être assez élevée, même avec des ingrédients d’origine naturelle ou qui, pris séparément, ne poseraient pas de problème. Le principal label existant à ce niveau est l’ « Air Label Score », qui permet d’identifier les produits les moins émissifs lorsqu’ils sont utilisés en suivant les instructions du fabriquant. Concrètement, dans la procédure de certification, « chaque composé organique volatil émis par le produit est analysé et quantifié séparément, explique-t-on sur le site du certificateur. Chacun de ces composés obtient un score allant de A+ à C (…). Un produit dont chaque substance a obtenu une bonne note, pourra tout de même avoir un mauvais score si la somme de toutes les substances représente de fortes émissions. »

Dans ce cas-ci, l’aspect écologique/naturel du produit n’est toutefois pas pris en compte. C’est ce qui explique que dans les produits labellisés A+ par l’Air Label Score, on retrouve aussi bien des marques résolument vertes et durables (telles que Frosch) que d’autres, jouant moins la carte de l’écologie (Ajax, Minidou, HG…). Il est possible de trouver des produits ayant à la fois un label écologique et un bon « air label score ». On vous laisse chercher mais, en ce cas, les logos sont clairement indiqués sur l’étiquette.

Il est aussi possible de consulter un catalogue des produits labellisés sur le site de la plupart des labels.