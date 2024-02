Ne jetez pas le pain rassis! Toutes nos idées anti-gaspillage

Vos dernières tranches de pain ou morceaux de baguette sont trop durs? Ne les jetez surtout pas, vous pouvez facilement les réutiliser en cuisine. On vous donne des idées de recettes qui changent du pain perdu.

Que celui qui n’a jamais mis les dernières tranches d’un pain à la poubelle nous jette la première pierre! Mais l’inflation frappe fort: plus question donc de gaspiller cet aliment de base. Pas question non plus d’aller donner les quelques morceaux qui tapissent le fond du sachet aux moutons, aux oies, ou aux poissons du voisin: les animaux les digèrent très mal. Mais que faire de tout ce pain rassis? Profitez-en pour tester plein de recettes. Voici déjà quelques idées...

Un petit coup de fraîcheur

Le saviez-vous? Il est tout à fait possible de rendre son croustillant à une baguette. L’astuce? L’humidifier et la placer quelques minutes au four. On conseille de laisser la baguette entre 5 et 7 minutes dans un four préchauffé à 200°C. L’humidité contenue dans la miche associée à la chaleur va créer de la vapeur. À vous la mie aérienne et la croûte dorée à souhait.

Le traditionnel pain perdu

C’est un peu la recette-phare d’un brunch classique, surtout quand elle est agrémentée de fruits frais et d’une crème épaisse. Pour préparer son pain perdu, rien de plus simple: il suffit de tremper ses morceaux de pain rassis dans un mélange de lait et d’œuf, puis de faire dorer les tranches à la poêle. Pour les plus gourmands, n’oubliez pas de saupoudrer la préparation de sucre en poudre avant de faire cuire le tout. Bon appétit!

Des croutons

Eh oui, les croutons ne sont au final que du pain rassis! Frottez les tranches de pain sec avec une gousse d’ail. Coupez-les ensuite en petits morceaux, et versez un fin filet d’huile d’olive dessus. Pour finir, enfournez le tout à 200°C, le temps qu’ils dorent.

Le pudding

Le secret de cette recette gourmande? Faire ramollir les morceaux de pain dans du lait durant de longues heures. Mixez ensuite la préparation avec des œufs et du sucre. Pour le reste, faites-vous plaisir: ajoutez-y des raisins secs, un parfum (vanille, fleur d’oranger, rhum...). Faites cuire le tout au four.

De la chapelure

C’est sans doute la recette la plus simple, et la plus économique. Cassez vos bouts de pain en petits morceaux, que vous allez ensuite passer au mixeur durant quelques minutes, le temps de réduire le tout en poudre. Et voilà!

Des bruschettas

Le principe est le même que pour les croûtons: frottez des tranches de pain sec avec une gousse d’ail et un filet d’huile d’olive. Pour la garniture, tous les goûts sont permis : tomates, basilic, mozzarella, jambon de parme... Il ne reste plus qu’à enfourner le tout au four.