Noël: 5 sorties féeriques avec (petits-)enfants

Pour célébrer la magie des fêtes, une foule de lieux s’illuminent de mille feux. Mais quel loisir choisir? Voici notre sélection de cinq activités qui feront certainement briller les yeux de toute la famille!

Les fêtes de fin d’année, c’est l’occasion rêvée de créer des souvenirs inoubliables en famille. Entre illuminations féeriques, animations originales et moments de partage, la magie opère à chaque instant. Ces cinq idées de sorties feront profiter pleinement de cette période de Noël enchantée!

Le Noël de M. Scrooge au théâtre

Ce spectacle costumé aux impressionnants décors, inspiré de l’œuvre de Charles Dickens, nous plonge dans le Londres du XIXe siècle, ses rues animées, ses riches demeures bourgeoises ou ses maisons misérables. Dans ce célèbre conte, on voit M. Scrooge, un vieux financier bougon et radin, voyager dans son passé et dans son futur pour finalement, grâce à la magie de Noël, ouvrir les yeux sur l’égoïsme dont il a fait preuve jusqu’ici. Un merveilleux moment à passer en famille!

Le Noël de M. Scrooge © DR

Théâtre royal du Parc, 3 rue de la Loi, Bruxelles. Du 18 au 31/12. Infos : 02 505 30 30 www.theatreduparc.be

Concerts à la bougie

“Last Christmas” de Wham!, “Feliz Navidad” de José Feliciano, “Douce nuit”, “Mon beau sapin”, “La Reine des Neiges”… Un trio ou un quatuor à cordes, selon l’endroit, vous interprète une quinzaine de morceaux de Noël dans de magnifiques lieux éclairés par d’innombrables bougies (des lampes LED, en fait). Une expérience musicale originale dans une ambiance cosy! A vivre à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve (14/12); à La Nef, à Namur (15/12) ; au Domaine du Chant d’Eole, à Mons (19/12) ; au Concert Noble, salle de bal prestigieuse, à Bruxelles (21-22/12); à l’abbaye du Val Saint Lambert; à Liège (22/12).

Candlelight: Musiques de Noël. Réservations: www.feverup.com/fr/bruxelles/candlelight

Le Petit Prince de Noël

Mirage ou miracle de Noël ? Ce spectacle de Luc Petit vous invite à un fabuleux voyage dans les sables ardents du désert. Guidés par un enfant aux cheveux d’or, vous croiserez l’allumeur de réverbère, le jardinier qui vénère les roses et bien d’autres personnages incarnés par les danseurs et les comédiens de la troupe des Nocturnales. Cette fantasmagorie de fin d’année est proposée dans les plus belles cathédrales et églises de Wallonie.

Cathédrale Saint-Paul, Liège ; Cathédrale Saint-Aubain, Namur ; Cathédrale Notre-Dame, Tournai ; Eglise Saint-Martin, Arlon. Du 13/12 au 5/1. Infos : 0470 92 42 29 et réservations: www.nocturnales.be

Niko, le petit renne, au cinéma

Réalisant son rêve de devenir un héros, le jeune renne Niko rejoint son père dans la brigade volante du Père Noël... Mais la mystérieuse Stella apparaît pour prendre sa place et, bien qu’ils se lient d’amitié, elle vole le traîneau la veille de Noël. Catastrophe! Avec ses deux fidèles amis, Niko part pour le Grand Nord afin de le récupérer à temps et ainsi sauver Noël. Cette aventure enseigne à Niko la valeur de l’amitié et du pardon.

Niko, le petit renne. DR

Niko, le petit renne, mission Père Noël. Dans les salles à partir du 11/12.

Noël s’invite à Mini-Europe

Le Père Noël se préparant à décoller sur la piste de l’aéroport, des bonhommes de neige manifestant contre le réchauffement climatique, une chorale de Noël au coin d’une rue… Poésie et humour vous attendent devant les scènes miniatures du parc Mini-Europe où 350 monuments du continent sont minutieusement reproduits à l’échelle 1/25. Avec aussi des décors grandeur nature, renne ou télécabine de ski sur fond de montagne, pour des selfies dépaysants.

© Mini-Europe

Bruparck, Bruxelles. Jusqu’au 5/1. Infos : 02 474 13 13 et réservations: www.minieurope.com