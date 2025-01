On craque pour Cracovie !

De la plus grande place médiévale d’Europe au quartier juif animé, l’ancienne capitale de la Pologne allie harmonieusement passé et modernité. Idéal pour un city-trip tout proche. Nos coups de cœur !

La colline de Wawel

Incontournable, le château de Wawel perché sur la colline du même nom. Ce complexe architectural surprenant est le symbole de la ville et de l’âge d’or de la région. Il fut la résidence des souverains de Pologne du XIe au XVIIe siècle. Au son du craquement du parquet sous nos pas, une visite guidée nous emmène dans plusieurs salles à la décoration somptueuse: frises peintes, plafonds en bois, portraits royaux, meubles Renaissance et une riche collection de tapisseries flamandes. Surtout levez les yeux au ciel, enfin au plafond, dans la salle des Députés pour y admirer les têtes humaines, sculptées en bois, jaillissant des caissons. L’œuvre la plus originale du château! Juste à côté de celui-ci, poussez la porte de la cathédrale, lieu de couronnement des rois et panthéon des dynasties royales. Il est temps de redescendre vers la place principale… Au fait, bonne nouvelle, la ville peut entièrement se parcourir à pied. Et les rues très propres avec des façades bien entretenues rendent la balade d’autant plus agréable.

Le château royal de Wawel perché sur la colline du même nom. © Getty Images/iStockphoto

La Place du Marché

A Cracovie, tous les chemins mènent au Rynek, la Place du Marché! A un angle de la plus grande place médiévale d’Europe (un quadrilatère de 200 m de côté), bordée de façades colorées, se dresse la basilique Sainte-Marie. Curiosité: ses deux tours sont asymétriques. Pourquoi? La légende veut que deux frères architectes aient rivalisé pour leur construction jusqu’à l’assassinat de l’un par l’autre… Depuis la plus haute des tours, un trompettiste joue, chaque heure, une mélodie. Un rituel remontant au XVIe siècle. A voir dans cette basilique à la décoration surprenante, le plus grand retable gothique d’Europe, orné de quelque 200 personnages. Pour les fans d’expériences un peu kitsch, des balades en calèche sont organisées depuis cette fameuse place. En plein milieu de celle-ci: l’imposante ancienne Halle aux Draps. Là, tout touriste digne de ce nom traversera la galerie centrale parsemée de petites échoppes à souvenirs tels que bijoux d’ambre, céramiques, poupées, magnets ou encore tasses à l’effigie du pape Jean-Paul II (décédé en 2005). Au passage, sachez que vous verrez durant votre séjour pas mal de traces de Karol Wojtyla qui a étudié à l’université de Jagellon – tout comme l’astronome Copernic – avant de connaître sa destinée de pape. Aujourd’hui encore, on voit des croyants de toutes générations, se recueillir, avec fleurs et bougies, devant le Palais épiscopal où il vécut plusieurs années. A aussi visiter dans le centre: le musée Czartoryski qui abrite «La Dame à l’hermine», célèbre tableau de Léonard de Vinci.

La Place du Marché et l’imposante ancienne Halle aux Draps.

Le vieux quartier juif

Pour sortir du centre historique, il suffit de traverser le parc des Planty. Cette ceinture de verdure remplace les remparts supprimés au XIXe siècle, pour le plus grand plaisir des promeneurs. A quelques pas de là, ne manquez pas de flâner dans l’ancien quartier juif avec ses synagogues, ses cimetières, ses galeries d’art, ses cafés, ses boutiques vintage. Le quartier Kazimierz, inscrit à l’Unesco, constitue aujourd’hui un des endroits les plus branchés de Cracovie. Bien entendu, ce quartier a connu ses heures les plus sombres durant la Seconde Guerre mondiale… Juste de l’autre côté du fleuve Vistule, une place décorée de grandes chaises vides appelle à se souvenir du ghetto où les nazis avaient emprisonné des milliers de Juifs avant leur déportation vers les camps de la mort (Auschwitz se trouve à 70 km).

L’usine Schindler

Tout près, un autre lieu de mémoire emblématique: l’usine d’émaillage d’Oskar Schindler, mondialement connue grâce au film «La Liste de Schindler» de Steven Spielberg. Cet industriel allemand y a employé de nombreux Juifs pour les sauver de l’extermination. Le musée, installé dans l’ancien bâtiment administratif, retrace, plus généralement, la vie quotidienne des juifs à Cracovie du début de la Seconde Guerre mondiale à la libération par les Soviétiques. Un musée immersif très réussi (attention, mieux vaut réserver un guide francophone car les panneaux sont en polonais et anglais). Le parcours nous fait traverser le bureau d’Oskar Schindler où un énorme cube rempli de récipients en émail affiche, en son centre, les noms des 1.200 Juifs sauvés par l’homme d’affaires. Une visite bouleversante… Quant aux halles de production de l’ancienne usine, elles ont été reconverties en musée d’art contemporain, le MOCAK.

La mine de sel

A une dizaine de kilomètres de Cracovie, la mine de sel de Wieliczka (la seule de nos visites nécessitant un moyen de transport autre que les pieds) mérite le détour! Cette exploitation souterraine de sel gemme de près de neuf cents ans constitue un des sites touristiques les plus fréquentés de Pologne. Elle a fait la fortune de la région durant des siècles… Des escaliers de 800 marches nous mènent jusqu’à 135 m sous terre. Claustrophobes s’abstenir! Un labyrinthe de 300 km de galeries et environ 3.000 chambres. On en découvre une vingtaine dont la splendide chapelle Sainte-Kinga. Des mariages sont organisés dans cette salle garnie de sculptures de sel (dont une de Jean-Paul II, oui) et éclairée par des lustres en cristal salin. Au cours de la visite de la mine, on peut même… lécher les murs pour une expérience complète.

Les délices locaux

On peut aussi se lécher les babines, à Cracovie. La ville a d’ailleurs été désignée Capitale européenne de la gastronomie en 2019. Comme spécialité, on a adoré les pierogi, des ravioles farcies d’ingrédients salés ou sucrés. Mmmh... Optez également pour un restaurant juif où profiter d’un concert de musique klezmer. Ambiance garantie! Un petit creux lors d’une balade? Ici et là des chariots ambulants proposent des pains tressés en forme d’anneau contre quelques zlotys. Et, bien sûr, qui dit Pologne dit vodka: certains bars sympathiques affichent jusqu’à une centaine de saveurs. Notre coup de cœur? La vodka à la noisette. Na zdrowie ! ●