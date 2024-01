On sort voir Ensor!

A l’occasion des 75 ans du décès de James Ensor, de nombreuses activités sont prévues cette année à Ostende et ailleurs. Objectif : découvrir le vrai visage du peintre derrière les masques !

Voici une petite sélection d’expositions et d’autres événements à découvrir au fil des mois:

Expo « Rose, Rose, Rose à mes yeux ! »

Il s’agit de la première exposition entièrement consacrée aux natures mortes de James Ensor (1860-1949). Vous pouvez admirer une trentaine d’œuvres de l’artiste juxtaposées à 120 natures mortes pour la plupart inconnues, rarement ou jamais montrées au public, illustrant le développement de ce genre visuel en Belgique.

Rose, Rose, Rose, à mes yeux ! James Ensor et la nature morte en Belgique 1830-1930. Mu.ZEE, 11 Romestraat, Ostende. Jusqu’au 14/4. www.muzee.be

Expo « James Ensor. Inspired by Brussels »

James Ensor est inextricablement lié à Ostende, sa ville natale, mais Bruxelles a aussi joué un rôle crucial dans son développement en tant qu’artiste... Les peintures et les œuvres graphiques du maître montrent l’attrait artistique qu’exerçait Bruxelles sur lui et comment la capitale, ses habitants et ses artistes l’ont inspiré pendant des décennies. L’exposition se tient dans les salles du Palais de Charles de Lorraine. Ce palais abritait le Musée d’Art moderne où Ensor exposait des oeuvres dès 1887…

James Ensor. Inspired by Brussels. KBR, 28 Mont des Arts, Bruxelles. Du 22/2 au 2/6. www.kbr.be

Expo « James Ensor. Maestro »

Bozar rend hommage à la polyvalence du grand maître qui était bien plus que le peintre représentant des masques et des squelettes ! Il était aussi un écrivain talentueux, un grand amateur de musique et un compositeur. L’exposition met l’accent sur ses liens avec la musique, le ballet et la théâtralité. Vous y découvrirez une centaine d’œuvres d’Ensor : peintures à l’huile, œuvres sur papier, estampes, manuscrits, photographies et partitions manuscrites.

James Ensor. Maestro. Du 29/2 au 23/6. Bozar, Palais des Beaux-Arts, 23 rue Ravenstein, Bruxelles. Du 29/2 au 23/6. www.bozar.be

Plus tard, à partir de septembre, Anvers organisera quatre expositions qui mettront en exergue l’œuvre avant-gardiste d’Ensor en replantant le décor international de son époque. Vous pourrez y découvrir la manière dont le langage visuel de l’artiste est toujours une source d’inspiration pour la photographie, la mode et le maquillage d’aujourd’hui.

Des expos, mais pas que…

Par ailleurs, ne manquez pas, à Ostende, de visiter la maison de James Ensor, où il a vécu et travaillé jusqu’à sa mort, ou encore de faire la nouvelle promenade Ensor, guidé par une application, pour parcourir les lieux importants de la ville côtière dans la vie de l’artiste. Au programme aussi : une promenade zen le long de masques sculpturaux, des concerts, une expérience artistique immersive, etc.