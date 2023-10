Sur les chemins de traverse de la Feuillerie

Reconnue comme l’un des 20 « jardins remarquables » de Wallonie, la Feuillerie, située à Celles, au nord de Tournai, fait partie de ces petits écrins de nature privés, intimes et peu connus, dans lesquels il fait bon perdre ses pas.

Créé à partir d’un parc romantique à l’anglaise du XIXe siècle, attribué à Louis Fusch – paysagiste ayant notamment travaillé sur le parc d’Enghien et concepteur du très vert cimetière de Bruxelles -, le domaine s’est agrandi ces trente dernières années sous l’impulsion de ses actuels propriétaires, Palick et Solange van Hövel. Sur quelque 3ha50, on y trouve aujourd’hui plus de 2.000 espèces et variétés de rhododendrons, hortensias, azalées ou encore érables du Japon.

La partie ancienne du domaine offre un ambiance romantique, typique du XIXe siècle.

Bien que forts différentes, parties ancienne et moderne s’articulent harmonieusement, offrant chacune leur ambiance bien particulière. Le jardin romantique, avec ses chemins creux bien dessinés, abrite quantité d’essences rares (aux noms parfois très intrigants: arbre à caramel, désespoir des singes...) très recherchées par les nantis du XIXe siècle. La partie moderne, pour sa part, s’ouvre par une charmille offrant un splendide panorama sur le Mont-de-l’Enclus, et s’avère volontairement très foisonnante, avec quelques espaces laissés à l’état sauvage, afin de favoriser une régulation naturelle du jardin. Heureusement, on y trouve également quantité de petits sentiers et chemins de traverse permettant d’observer la végétation sous toutes ses coutures. Des visites guidées y sont proposées sur réservation d’avril à octobre et sont accessibles lors de certains événements (fête des plantes, floraison des hortensias...).

Lire aussi | À l’assaut des parcs naturels wallons

La partie ancienne du domaine offre un ambiance romantique, typique du XIXe siècle.