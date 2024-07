Tant à voir en Val de Loire!

Quand on entend Loire, on pense forcément châteaux. Oui, mais cette région de France regorge de pépites en tous genres ! Entre fleurs, fleurons et fleuve, voici 5 excursions uniques.

Durant cette balade au son des chants d’oiseaux et des bourdonnements d’abeilles, on aime enfoncer son nez parmi les pétales blancs, roses, violets, pour humer divers parfums.

Chenonceau, château-pont

Direction le splendide château de Chenonceau qui se reflète dans le Cher (eh non, pas la Loire !) alors qu’un ballet d’hirondelles anime les tours. Erigé en pleine campagne, il est le 3e le plus visité de France après Versailles et Chambord. C’est le seul château-pont au monde ! On le surnomme, logiquement, le « Château des Dames » : en 1513, Katherine Briçonnet en dirige les travaux d’édification, puis il sera embelli successivement par Diane de Poitiers, la maîtresse du roi Henri II, initiatrice du pont, et la reine Catherine de Médicis qui imagine les deux galeries raffinées enjambant la rivière.Autre aspect, unique en Europe, l’atelier floral interne à ce joyau de la Renaissance, entouré de superbes jardins. « On pratique le slow flower en imaginant les bouquets qui ornent les 19 pièces du monument, réalisés à partir de notre Potager des Fleurs de plus d’un hectare. La nature guide notre créativité qui vit avec les saisons, avec la météo. Dans le château, tout est en harmonie de couleurs », explique le passionné Jean-François Boucher, scénographe floral, Meilleur Ouvrier de France.

Bon à savoir : Des ateliers floraux sont organisés sur place pour les fans d’art végétal.

Chédigny, jardin remarquable

Pour voir la vie en roses, rendez-vous dans le premier village de France labellisé Jardin remarquable (depuis 2013). On en comprend directement la raison en flânant dans les paisibles rues de Chédigny. Ici, sous l’impulsion de l’ancien maire, un millier de rosiers de 350 variétés ont été plantés sur les trottoirs à l’aube de l’an 2000 pour embellir ce village de 550 habitants. Grimpant sur les façades, ils sont taillés en nuages et les fleurs retombent joliment en bouquet... Durant cette balade au son des chants d’oiseaux et des bourdonnements d’abeilles, on aime enfoncer son nez parmi les pétales blancs, roses, violets, pour humer divers parfums. A voir aussi : le carré de l’apothicaire et le potager des légumes oubliés dans le Jardin du curé. Atmosphère particulière garantie dans ce charmant village transformé en jardin luxuriant!

Bon à savoir : Des stages de taille de rosiers sont organisés, de même que le Festival des Roses le dernier week-end de mai.

Loches et sa Cité royale

Si les châteaux Renaissance se sont épanouis en Val de Loire, plus rares sont les cités médiévales. Posez donc vos valises à Loches pour visiter l’incontournable Cité royale ! Au logis royal, vous passerez notamment dans la salle où Jeanne d’Arc est venue, en 1429, convaincre Charles VII de se rendre à Reims pour son couronnement. Il y abritera ses amours avec la belle Agnès Sorel, sa favorite. Au XVe s., le logis sera agrandi par Charles VIII puis Louis XII. Tous deux furent les époux de la reine Anne de Bretagne qui a fait construire un magnifique oratoire dans le style gothique flamboyant. A quelques pas de là, visitez l’imposant donjon de 37 mètres (XIe s.), l’un des mieux conservés d’Europe. Avec son niveau de confort (éclairage, cheminées, latrines…), c’est un joyau de l’architecture castrale de son temps. On y enfermait des détenus de haut rang. Admirez sur les murs les graffitis, témoignages de résidents de différentes époques.

Bon à savoir : Le restaurant étoilé « Arbore & Sens » propose un menu du terroir raffiné avec notamment une carotte marinée pendant dix jours dans du miso avant de passer au grill japonais. Basique ? Non, un plat signature aussi gourmand qu’exceptionnel !

© Arnaud Deplagne

Au fil d’une balade gourmande, nous admirons la faune et la flore, alors que le capitaine nous conte l’âge d’or de la marine et des transports de marchandises sur la Loire.

Pique-niquer sur l’eau

Impossible de quitter la région sans toucher la Loire de très près. Embarquez à bord d’une toue sablière pour une dégustation conviviale au crépuscule. Des passionnés et passionnants bénévoles de l’association « Les Bateliers des Vents d’Galerne » vous accueillent sur ce bateau traditionnel à fond plat pour une escapade originale (près de 2h) sur ce fleuve sauvage. Au beau milieu de nulle part, l’ancre est jetée pour profiter du pique-nique. Au menu: dégustation de vins de Loire évidemment, comme du Bourgueil, et d’autres produits du terroir tels que des rillettes et du pâté de lapin. Durant la balade gourmande, nous admirons la faune et la flore, baignées de soleil, alors que le capitaine nous conte l’âge d’or de la marine et des transports de marchandises sur La Loire (XVIII et XIXe s.) jusqu’à l’arrivée du chemin de fer…

Bon à savoir : L’association de bénévoles organise aussi des sorties « Découvertes et nature » et des soirées « Loire en chansons ».

Découvrir une cave troglodyte

Vous êtes amateur de vin ? Le Val de Loire occupe la 3e place en terme de production de vins AOP en France. Pensez à visiter des caves troglodytes, sous les vignes ! Nous l’avons fait, accompagnés d’une vigneronne du Domaine de la Noiraie. Un tunnel discret au milieu d’un paysage de vignes nous mène à 25 m sous le sol dans un impressionnant labyrinthe de galeries creusées dans une ancienne carrière de tuffeau. Une visite du chai de vinification et une plaisante dégustation de vin blanc, rosé, et rouge clôturent, bien sûr, la visite guidée !

Bon à savoir : En surface de cette cave partagée troglodyte, un sentier d’interprétation, « La double vie du coteau » (5 km), traverse les vignobles de Benais.