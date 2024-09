Transformez votre jardin en éponge !

De plus en plus souvent, la météo alterne entre pluies diluviennes et périodes de sécheresse. Comment lisser ces variations au jardin?

Ces dernières années, à quelques exceptions près, des printemps très humides ont brusquement laissé place à des vagues de chaleur estivales, très sèches, entrecoupées d’orages intenses. Autant de cas de figure assez néfastes aux jardins : la sécheresse ou l’abondance d’eau entraînent chacune leur lot de problèmes (maladies, dépérissement, jaunissement…). Le concept de « jardin éponge » vise à limiter l’impact de ces variations extrêmes, en absorbant l’eau dans le sol lorsqu’elle tombe en excès, pour la restituer aux plantes lorsque le temps devient plus sec.

Le principe ? Empêcher le ruissellement et limiter l’évaporation.

Le premier grand principe vise à empêcher le ruissellement, en limitant l’emprise des revêtements durs et imperméables, c’est-à-dire en remplaçant les zones bétonnées/carrelées par de la végétation ou, lorsqu’un espace nu est nécessaire (chemins, terrasses), par du gravier ou des pavés « poreux ». Le second consiste à limiter l’évaporation sur les couches supérieures du sol, en multipliant les parterres. Dans ceux-ci, un humus épais, doublé d’une couverture (paillage et/ou plantes couvrantes), laisse pénétrer l’eau lorsqu’il pleut avant de la faire remonter naturellement par capillarité lorsqu’il fait plus sec. Le tout grâce aux insectes et vers de terre, qui y façonnent quantité de galeries.

Les belles surfaces de gazon, aux capacités d’absorption limitées, restent toutefois envisageables : l’idée est alors d’y installer l’un ou l’autre « jardin de pluie », soit de légères dépressions de terrain, destinées à devenir des mares temporaires en cas de précipitations abondantes. En y plantant roseaux, fougères, iris… celles-ci laisseront le temps aux eaux de ruissellement de pénétrer dans le sol.

Pour d’autres conseils ou infos: Manuel Pratique du jardin éponge, de Marc Verachtert et Bart VerElst, éditions Lannoo.