Une exposition médiévale d’exception à la Citadelle de Namur

Une exposition consacrée aux armes et armures médiévales, sur le thème des films à succès, sera visible à la Citadelle de Namur du 6 juillet au 29 septembre, ont annoncé lundi ses organisateurs.

L’exposition s’inscrit dans la continuité des « Médiévales de la Citadelle » qui se dérouleront tout le week-end. Baptisée « Forgées dans l’ombre, brandies dans la lumière », elle offre un regard croisé sur l’histoire et des pièces uniques issues du monde du cinéma.

Les visiteurs pourront y contempler des armes et armures vues dans des films ou séries comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Maléfique, Harry Potter, Les Chroniques de Narnia, The Hobbit ou encore Indiana Jones.

Des pièces d’exception

Dirigée par les Français Soline et Nicolas Anthore-Baptiste, figures de l’époque médiévale, l’exposition s’invite dans deux lieux. D’une part, le centre du visiteur de Terra Nova, qui accueille les pièces les plus précieuses issues de musées. D’autre part, le Hangar aux affûts, qui abrite plus de 200 oeuvres.

Durant les « Médiévales de la Citadelle », l’exposition sera accessible de 11h00 à 20h00 sans supplément et uniquement au Hangar aux affûts. Ensuite, du 8 juillet au 29 septembre, toute l’exposition sera ouverte au public de 10h00 à 18h00 le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Une visite en groupe est également possible et une offre spécifique est proposée pour les écoles.

Plus d’infos: du 08/07 au 29/09 : exposition accessible de 10h à 18h les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Ouverture le 15 août. Où? Au Hangar aux affûts (parking à Terra Nova) et dans le Centre du Visiteur Terra Nova : Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur. Prix? 8€ adulte – 4€ enfant (entre 6 et 18 ans) – gratuit en-dessous de 6 ans.