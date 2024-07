Une multitude de sauces pour accompagner vos grillades d’été (recettes)

Retrouver les grillades d’été, quel bonheur... Pour les mettre en valeur, on zappe les sauces toutes prêtes et on les fait soi-même. Facile et délicieux !

Quand le soleil brille (oui, cela arrive parfois), il est grand temps de sortir son appareil pour une barbecue party! Et pour accompagner la viande (ou le poisson!), on oublie pas une petite sauce.

Ketchup aux mangues

Ingrédients (Pour 6 personnes)

3 mangues mûres

3 gros oignons

2 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à s. de cassonade

120 ml de vinaigre de vin blanc

150 ml de nectar de mangue

1/2 c. à c. de cumin en poudre

1/2 c. à c. de paprika fumé

sel

poivre de Cayenne.

Préparation

Épluchez les mangues et coupez la chair en morceaux. Hachez finement les oignons.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole et mettez-y les oignons à revenir. Saupoudrez de sucre et laissez caraméliser légèrement. Ajoutez la chair de mangue. Déglacez avec le vinaigre et le nectar. Ajoutez les épices et laissez cuire à feu moyen pendant 20 minutes.

Réduisez en purée fine après. Salez et poivrez. Versez dans un bocal (environ 500 ml).

© ISOPIX

Ketchup aux graines de grenade et aux fraises

Ingrédients (Pour 6 personnes)

2 oignons

2 c. à s. d’huile de colza

3 c. à s. de sucre

2 c. à s. de concentré de tomates

400 g de fraises

2 c. à s. de jus de citron

200 ml de jus de grenade

1 grenade les graines

piment d’Espelette.

Préparation

Hachez finement les oignons. Faites chauffer l’huile dans une casserole et mettez-y les oignons à revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Saupoudrez de sucre et laissez caraméliser légèrement. Incorporez le concentré de tomates.

Emincez les fraises. Ajoutez-les aux oignons avec le jus de citron, le jus de grenade et 100 ml d’eau. Laissez cuire à feu moyen pendant 10 minutes.

Réduisez en purée fine à l’aide d’un mixer plongeant. Retirez du feu et ajoutez les graines de grenade. Laissez refroidir puis épicez avec un peu de piment.

Sauce pesto (à gauche) et sauce ketchup grenade-fraise (à droite). © ISOPIX

Pesto sucré

Ingrédients (Pour 6 personnes)

60 g de noisettes décortiquées

60 g d’amandes mondées

2 poignées de roquette

1/2 poignée de menthe

1 poignée de basilic

2 piments rouges

2 citrons vert bio

8 c. à s. d’huile de pépins de raisin

3 c. à s. de sirop d’érable

sel.

Préparation

Faites griller les noisettes et les amandes dans une poêle chaude. Retirez du feu quand elles sont bien dorées et laissez refroidir.

Lavez les herbes et effeuillez-les. Lavez les piments, coupez-les en deux puis émincez-les.

Réduisez les ingrédients en purée fine avec le jus et les zestes de citron vert, l’huile et le sirop. Salez légèrement.

Sauce épicée aux myrtilles

Ingrédients (Pour 6 personnes)

2 oignons

2 gousses d’ail

10 g de gingembre

1 piment

500 g de myrtilles

2 c. à s. d’huile d’olive

2 c. à s. de cassonade

120 ml de vinaigre balsamique

200 ml de jus de pomme naturel

1 c. à c. de coriandre en poudre

1 c. à c. de paprika fumé

1 pincée de piment d’Espelette.

Préparation

Détaillez finement les oignons, l’ail et le gingembre. Hachez finement le piment.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole et mettez-y les oignons, l’ail, le gingembre et le piment à revenir. Ajoutez les myrtilles, saupoudrez avec le sucre et laissez caraméliser.

Déglacez avec le vinaigre puis laissez réduire un peu. Versez le jus de pomme et ajoutez les épices. Laissez réduire à feu doux pendant 15-20 minutes. Laissez refroidir puis servez de suite.

© ISOPIX

Sauce barbecue sucré salé

Ingrédients (Pour 6 personnes)

2 oignons

3 gousses d’ail

2 poivrons rouges

150 g de chair d’ananas

2 c. à s. d’huile d’olive

2 c. à s. de sirop d’érable

100 ml de vinaigre balsamique blanc

400 g de tomates pelées en conserve

1 c. à c. de paprika fumé

1/4 c. à c. de poivre de Cayenne

1/4 c. à c. de piment d’Espelette

1/4 c. à c. de coriandre en poudre

sel

poivre du moulin.

Préparation

Hachez finement les oignons et l’ail. Coupez les poivrons en deux et émincez la chair. Coupez la chair d’ananas en dés.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole et mettez-y les oignons, l’ail et les poivrons à revenir. Versez le sirop et laissez caraméliser légèrement. Ajoutez l’ananas et le vinaigre. Laissez cuire environ 2 minutes puis ajoutez les tomates. Assaisonnez avec le paprika, le poivre de Cayenne, le piment et le coriandre.

Continuez la cuisson à feu doux pendant 15-20 minutes. Poivrez et ajoutez le sel fumé. Retirez du feu et laissez refroidir. Conservez dans des bocaux et servez avec des grillades.