Les Belges payent-ils vraiment leurs données mobiles au prix fort? HelloSafe dévoile aujourd’hui une étude comparative qui apporte quelques éléments de réponse.

Ce n’est pas une surprise: les prix des opérateurs de télécommunication sont généralement très chers en Belgique, et figureraient même parmi les plus élevés d’Europe. Avoir accès à internet, à la téléphonie et à la télévision est loin d’être bon marché. Et si on y ajoute la 4G, qui donnent accès à Internet sans WiFi, la facture s’alourdit. Avec un prix moyen par Go de données mobiles de 2,99€, la Belgique s’avère en effet avoir le prix le plus élevé parmi tous ses voisins en la matière.

13 fois plus cher qu’en France

Avec un prix de 0,23€ par Go, la France affiche un prix exceptionnellement bas: en effet, les usagers français paient en moyenne 13 fois moins cher leurs données mobiles que les usagers belges. L’Allemagne (2,66€ par Go), le Luxembourg (2€) et les Pays-Bas (1,89€) ont des prix qui se rapprochent plus des standards belges, bien que toutefois inférieurs.

Le prix des données mobiles peut être influencé par différents facteurs:

le coût de l’entretien de l’infrastructure nécessaire,

le niveau de concurrence entre les fournisseurs de services,

la réglementation,

le niveau de développement économique,

etc.

Ainsi constate-t-on dans le monde de très fortes disparités entre les pays. En Europe, l’Italie est le leader des petits prix. Dans ce pays 1 Go de données mobiles coute 0,12€.

Source: HelloSafe