Nettoyage des appareils électroniques: 6 erreurs à éviter absolument

Nettoyer régulièrement vos appareils électroniques est une excellente habitude. Mais encore faut-il le faire correctement! Évitez ces erreurs lors du nettoyage de votre équipement.

Smartphones, tablettes, ordinateurs… Vos appareils électroniques sont de véritables nids à bactéries. Chaque centimètre carré de votre téléphone peut contenir jusqu’à 25.000 bactéries, bien plus que la lunette des toilettes ! Pourtant, de nombreuses erreurs courantes réduisent l’efficacité du nettoyage et peuvent même endommager votre équipement. Voici les 6 erreurs à éviter absolument pour entretenir correctement vos appareils électroniques et prolonger leur durée de vie.

1. Utiliser des produits de nettoyage trop agressifs

Les nettoyants pour vitres, les détergents multi-usages et même le vinaigre contiennent des substances agressives comme l’alcool et l’ammoniac, qui peuvent endommager la couche protectrice de votre écran. Il est donc plus prudent d’utiliser un peu d’eau distillée. Il existe également des solutions de nettoyage spécialement conçues pour les écrans, qui sont plus douces et ne contiennent pas de produits chimiques abrasifs susceptibles d’altérer la surface de vos appareils électroniques.

2. Nettoyer avec un chiffon usé ou un mouchoir en papier

Beaucoup font l’erreur d’utiliser des matériaux abrasifs comme des essuie-tout ou des mouchoirs en papier, ce qui peut provoquer des micro-rayures. De même, frotter trop vigoureusement risque d’endommager les pixels et de laisser des taches permanentes. Il est donc préférable d’éviter l’essuie-tout, les mouchoirs et les vieux torchons. Un chiffon en microfibre propre est l’option idéale pour nettoyer aussi bien les écrans que les boîtiers de vos appareils. Toutefois, veillez à ce qu’il soit propre : un chiffon encrassé pourrait au contraire rayer la surface et causer plus de dégâts que de bien.

Lire aussi | Un nettoyage de printemps en toute sécurité!

3. Vaporiser directement le produit sur l’écran

Il est déconseillé d’appliquer directement le produit de nettoyage sur l’écran, car le liquide peut s’écouler et potentiellement provoquer un court-circuit. Il est préférable de vaporiser le produit sur un chiffon en microfibre, puis d’essuyer délicatement l’écran avec celui-ci.

4. Oublier de dépoussiérer les aérations

Votre ordinateur portable chauffe soudainement comme un radiateur ? Cela est souvent dû à une accumulation de poussière qui obstrue les grilles d’aération, ralentissant ainsi votre appareil et augmentant sa température. Un simple coup de brosse douce ou un passage rapide de l’aspirateur permet de dégager les ouvertures et d’améliorer la ventilation.

Pensez également aux câbles et aux ports de charge, qui accumulent beaucoup de poussière. Une accumulation excessive peut empêcher votre téléphone de se recharger correctement. Pour éviter ce problème, utilisez une brosse à dents sèche ou un coton-tige pour nettoyer délicatement les ports USB et retirer les saletés.

Pour nettoyer l’intérieur d’un ordinateur, vous pouvez également utiliser un pinceau de maquillage. Il permet d’éliminer la poussière de manière efficace et en douceur, sans endommager les composants.

5. Oublier de nettoyer les bords et l’arrière de l’appareil

Ne vous limitez pas à l’écran : les bords et l’arrière de votre appareil accumulent également de la saleté et des traces de doigts. Utilisez le même chiffon en microfibre légèrement humide pour essuyer délicatement ces zones et garantir un nettoyage complet.

6. Utiliser trop intensément l’air comprimé

Votre clavier est rempli de miettes et de poussière ? L’air comprimé peut être une solution efficace, mais il faut l’utiliser avec précaution. Évitez de pulvériser au hasard : si vous tenez la bombe inclinée ou trop près du clavier, de l’humidité pourrait s’échapper et causer des dommages. Pour un nettoyage optimal, maintenez la bombe bien droite et effectuez de courtes pressions successives.

FAQ : Vos questions fréquentes sur le nettoyage des appareils électroniques – À quelle fréquence faut-il nettoyer son smartphone ?

Idéalement une fois par jour, surtout si vous l’utilisez dans les transports en commun ou après avoir touché des surfaces publiques. Mais une à deux fois par mois est déjà très bien pour limiter les risques.

– Quel est le meilleur produit pour nettoyer un écran d’ordinateur ?

Une solution de nettoyage pour écrans ou simplement de l’eau distillée avec un chiffon microfibre.

– Peut-on utiliser des lingettes désinfectantes sur son téléphone ?

Oui, à condition qu’elles ne contiennent pas d’alcool ou d’ammoniac. Préférez les lingettes spéciales pour écrans.

Source: Plusonline.nl