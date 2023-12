Offrez l’un de ces 10 cadeaux à votre proche fan de technologie

Et si, cette année, on jouait la carte de la technologie sous le sapin? Voici de quoi ravir à peu près tous les membres de la famille!

Comme chaque année, on vous donne quelques idées de cadeaux à offrir à vos proches fans de technologie.

1. Home cinéma: comme ou cinéma ou presque

Envie d’offrir à votre téléviseur un son supérieur pour votre prochaine soirée Netflix? Ce système home cinéma portable se compose de 3 haut-parleurs. Il suffit de les répartir dans la pièce pour y bénéficier d’une expérience proche d’un son surround.

Sony HT-AX7 – 550€

2. Smartphones: ne cherchez plus…

Des années après avoir distribué ses smartphones dans d’autres pays, Google a enfin trouvé la Belgique sur la carte! Trois modèles y sont désormais commercialisés. Celui-ci est le plus abordable. Il se distingue par un écran OLED 90Hz et une bonne section photo.

© National

Google Pixel 7a – 509€

3. ...On l’ouvre?

L’écran frontal (6,31 pouces) ne constitue qu’une mise en appétit. En s’ouvrant comme un livre, l’appareil révèle un deuxième écran encore plus grand – 7,82 pouces – qui offre un confort exceptionnel pour surfer, lire, travailler, regarder un film ou jouer. Sans oublier la prise de photo, facilitée par le partenariat avec Hasselblad et un zoom optique 6 fois.

© National

OnePlus Open – Environ 1.700€

4. Écouteurs spéciaux: c’est l’heure de faire dodo!

Premier but de ce système d’écouteurs: vous aider à vous endormir. Deuxième but: vous aider à vous replonger dans les bras de Morphée en cas de réveil nocturne. Via une connexion Bluetooth avec l’appli, le système diffuse dans vos oreilles des compositions musicales ou des sons appropriés. Parallèlement, il surveille votre rythme cardiaque. Vous dormez? Il coupe le son.

© National

Philips Sleep Headphones with Kokoon – 249€

5. Barre de son: le son ne se barre pas du tout

Avec ses 70 cm de longueur, cette barre de son 7.1.4 est plus petite et sensiblement moins chère que les Ambeo Max et Ambeo Plus. Elle offre cependant un son équilibré qui génère d’intéressants effets de verticalité. Compatible Dolby Atmos, DTS: X et 360 Reality Audio.

© National

Sennheiser Ambeo Soundbar Mini – 799€

6. Montre connectée: ceci n’est pas une smarwatch. Quoique…

Les aiguilles lui offrent un look élégant et classique. Mais le plus important est ce qu’on ne voit pas. Grâce à une série de capteurs, cette montre connectée surveille la santé de l’utilisateur 24 h sur 24. Elle assure notamment un suivi des variations de fréquence cardiaque et des cycles menstruels et serait la seule au monde à mesurer les fluctuations de la température corporelle.

© National

Withings ScanWatch 2 – 350€

7. Robot aspirateur: opération mains propres

Soutenu par une batterie qui lui offre jusqu’à 3 heures d’autonomie, ce robot aspirateur/serpillière à guidage laser devrait pouvoir nettoyer la plupart des appartements en un seul passage. Après avoir rempli sa tâche, il se rend vers la station de recharge qui est aussi auto-videuse: la poussière, les poils et miettes y sont automatiquement «avalés» dans un sac.

© National

Eufy X8 Pro – 600€

8. Guirlande lumineuse: des lumières plein les yeux

On l’installe indifféremment à l’intérieur ou à l’extérieur: sur la terrasse, dans le jardin ou évidemment sur le sapin dans le salon. Cette guirlande est disponible en trois modèles: 100 LED (8 mètres), 250 LED (20 m) ou 500 LED (40 m). L’appli permet de générer de nombreux effets lumineux selon l’ambiance voulue.

© National

Philips Hue Festavia – À partir de 120€

9. Enceinte portable: la même, mais en mieux

Voici quatre ans, la Move devenait la première enceinte portable de la marque américaine à combiner accès Wi-Fi et Bluetooth. Sa nouvelle mouture en reprend le concept et le design, mais lui ajoute un son stéréo et une autonomie de 24 heures!

© National

Sonos Move 2 – 499€

10. Vélo électrique: quand on partait sur les chemins…

Ce vélo à assistance électrique à vocation urbaine embarque un moteur avec une transmission à variation continue automatique qui remplace les vitesses. Un remarquable système conçu en Belgique! La bicyclette est aussi équipée d’un écran couleur, d’une batterie 702 Wh extractible, d’un puissant éclairage...

© National

Decathlon LD 920 E – Environ 3.000€

