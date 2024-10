Pourquoi un VPN est-il indispensable pour surfer sur Internet?

Selon une enquête menée par l’éditeur de logiciels NordVPN, seuls 53% des Belges savent ce qu’est un VPN et à peine 20% de la population en utilisent un. C’est pourtant un atout en matière de sécurité.

Quand vous circulez sur une autoroute, vous n’êtes qu’un individu derrière un volant et dont l’activité se limite (en théorie, du moins) à conduire son véhicule. Rien de très spectaculaire ou d’intéressant pour un éventuel témoin de la scène. La navigation sur les autoroutes de l’information (internet) est d’un tout autre ordre: quand vous effectuez des achats en ligne, consultez votre compte en banque ou échangez photos et messages tant privés que professionnels, vous laissez des traces qui permettent de vous identifier. De quoi susciter l’intérêt d’un hacker alléché par la possibilité de découvrir des données confidentielles, un accès à vos informations financières… Chaque séance de surf pose un risque. Qu’on peut réduire -réduire et non totalement supprimer– en employant un VPN. Son usage est particulièrement recommandé lorsqu’on utilise des réseaux Wi-Fi publics (cafés, cliniques, hôtels, aéroports…).

L’adresse IP identifie votre appareil

Lorsque vous naviguez sur le net, vous vous identifiez –sans le savoir– via l’adresse IP de votre ordinateur. Chaque PC, tablette ou smartphone en possède une. Elle comporte soit une dizaine de chiffres en groupes de 2 ou 3 séparés par un point (IPv4), soit une série de 32 caractères alphanumériques scindés par « : » (IPv6). Dans tous les cas, l’adresse IP de votre PC est unique. Et elle permet donc de l’identifier comme un numéro de téléphone. En recoupant tous les sites auxquels vous vous connectez, la nature de vos recherches et de vos achats, etc., les acteurs du marketing sur le net complètent votre profil numérique jour après jour et vous proposent des publicités toujours plus ciblées.

Outre l’anonymat, un VPN offre diverses possibilités supplémentaires.

Ce n’est plus le cas si vous utilisez un VPN. Pour reprendre l’exemple de l’autoroute, un Virtual Private Network (réseau privé virtuel) vous entoure d’un tunnel qui préserve votre anonymat et vos activités. Il masque votre adresse IP et crypte les données que vous envoyez. En outre, votre emplacement physique est occulté. Un VPN vous permet de prétendre que vous êtes à Berlin ou à Minneapolis même si vous êtes installé à Ostende ou dans les Ardennes. Cela peut être utile, par exemple, pour accéder à un service restreint selon le territoire (chaîne TV, opérateur de streaming…).

Ce logiciel facile à utiliser offre donc diverses possibilités supplémentaires derrière l’anonymat. Celui-ci est-il intégral? Non. Mais les pistes que nous vous suggérons ci-dessous constituent de bons compromis entre sécurité, rapidité et convivialité. Si vous êtes prêt à sacrifier ces deux dernières caractéristiques au bénéfice de la première, voyez du côté du réseau Tor (https://www.torproject.org/).

Mieux vaut un outil payant

Chaque fournisseur se différencie par le nombre et l’emplacement de ses serveurs, le choix des pays où vous pourrez prétendre être, le volume de données transférées, le nombre et le type d’appareils sur lesquels vous pourrez l’utiliser, la présence de tel ou tel service supplémentaire (antivirus, gestionnaire de mots de passe, espace de stockage en ligne…), la convivialité ou encore le prix. On reçoit ce pour quoi on paie, dit-on. Pour cette raison, nous recommandons la prudence vis-à-vis des VPN gratuits. Si vous préférez malgré tout opter pour cette formule, les plus fiables sont Privadovpn et Protonvpn. Pour ce qui concerne les services payants, le choix dépend de chaque utilisateur. La compétition est rude entre éditeurs de logiciels de VPN et une promotion temporaire de l’un d’entre eux peut emporter la décision. Le prix varie nettement selon la durée de l’abonnement. Une période d’un mois vous coûtera entre 12 et 18€. En revanche, opter pour une durée de deux ans réduira la facture à un montant mensuel compris entre 3 et 6€. Prenez le temps de comparer les offres! Nos préférences vont, dans l’ordre, à NordVPN, ExpressVPN, Surfshark et Cyber Ghost.

Oui, un VPN est légal!

Précision importante: l’utilisation d’un VPN est tout à fait légale. Elle est même souvent encouragée par les autorités. En Europe, on la considère comme un outil de protection de la vie privée. Ceci ne veut pas dire que cette technologie vous permet de faire n’importe quoi. Commettre des actes répréhensibles derrière la couverture d’un VPN pourrait vous valoir de très sérieux ennuis… Mais pour toute personne agissant dans le cadre de la loi, on peut volontiers parodier le slogan d’American Express: Un VPN? Ne surfez pas sans lui.