Regarder la télé en 2024: de nouvelles tendances, habitudes et technologies...

Entre l’Euro 2024 de football, le Tour de France, les J.O. et quelques autres grands moments de sport, les Belges passeront de longues heures devant leur téléviseur cette année. Une bonne occasion de le renouveler. Ou d’opter pour une nouvelle approche.

Avant, la télé, c’était l’appareil devant lequel la famille se réunissait à une heure précise pour regarder un programme ensemble. Et jour après jour, la même scène se reproduisait au même moment dans des dizaines de milliers d’autres foyers en Belgique. Si ce scénario se maintient aujourd’hui pour le JT ou de grands rendez-vous sportifs, par exemple, la télévision non linéaire gagne sans cesse en popularité: désormais, chacun s’immerge dans ce qu’il veut quand il le souhaite. Cette vague est portée par les plateformes comme Netflix ou Prime Video, mais aussi par les multiples possibilités de visionnage à la demande. Et pour beaucoup de jeunes, cette nouvelle approche ne requiert plus un téléviseur. Ils regardent le contenu de leur choix en profitant de leur smartphone ou de leur ordinateur. L’écran est certes plus petit mais il a l’avantage de pouvoir d’être nomade.

Un casque pour une immersion totale?

Certains téléviseurs offrent des tailles d’écran dont nos parents n’auraient jamais osé rêver. Mais une partie du public veut voir encore plus grand. Les projecteurs vidéo constituent pour eux la solution ultime. Selon les modèles, l’image projetée peut en effet atteindre 5 ou 6 voire 7 mètres de diagonale. Le Sony VPL-HW65ES, l’Epson EH-TW7000 et quelques autres représentent en outre les rares systèmes à toujours supporter la technologie 3D. Avec eux, on (re-)vit des films comme Avatar, Dune ou Thor de façon optimale. Un moment, les casques de réalité virtuelle ont constitué une alternative pour profiter du cinéma en trois dimensions. Et le Vision Pro d’Apple pourrait le permette à nouveau, avec en sus une qualité d’image magnifiée par l’utilisation d’écrans OLED. Ce qui n’était pas le cas des modèles produits par HTC, Meta/Oculus ou Sony. Un casque de réalité virtuelle comme solution ultime pour la vidéo domestique? À confirmer.

Des évolutions phénoménales

Smartphones, tablettes, PC, projecteurs vidéo et casques de réalité virtuelle constituent autant de moyens de profiter de films, de séries TV, etc. Mais pour beaucoup, cette activité reste encore et avant tout dédiée à l’écran qui trône au salon voire dans la chambre ou le bureau. Et tôt ou tard arrive le moment où il convient d’en changer. C’est parfois parce que l’ancien est tombé en panne et n’est plus réparable. Mais on achète aussi un nouveau téléviseur pour bénéficier des fonctions connectées qui manquaient au précédent. Ou pour profiter d’un plus grand écran. Comme on conserve souvent son téléviseur dix, douze voire quinze ans, lorsqu’on est amené à en choisir un nouveau, on ne retrouve plus ses repères: le contexte a complètement changé. Des marques ont disparu, d’autres sont arrivées. Et que dire des technologies! Sur quelques années, les évolutions ont été phénoménales.

À quoi ressemblera demain?

Plusieurs fabricants (LG, Displace,…) ont dévoilé des téléviseurs dépourvus du moindre câble. Ils se présentent comme un cadre qu’on pose ici ou là ou qu’on accroche au mur. Ils fonctionnent avec une batterie et se connectent (sans fil! ) à un boîtier externe qui, lui, concentre toute l’électronique et les prises nécessaires. Mais on doute qu’il y ait de nombreux consommateurs prêts à débourser les quelque 30.000€ requis pour s’offrir ce modèle signé LG, même s’il mesure 97 cm… En 2021, le fabricant sud- coréen a aussi présenté un téléviseur enroulable. À la fin d’une séance de vision d’un film, par exemple, l’écran s’abaisse et se «rembobine» dans une boîte… dont il ressortira à la prochaine occasion. Ici, on ne parle «que» d’un écran de 67 cm, mais vu la sophistication du système, le prix est encore supérieur: +/- 100.000€!

Des valeurs sûres

Cela, c’était pour les tendances… à long terme. Il est tout à fait possible que, dans dix ans, tous les téléviseurs soient sans fil et enroulables, voire… transparents. On fera le point en 2034! Mais aujourd’hui, on en est toujours majoritairement à des écrans rigides et connectés. Entre le moment où nous écrivons ces lignes et celui où vous les lirez, de nouveaux modèles auront peut-être pris place dans les magasins. Voici néanmoins – par ordre alphabétique – une sélection d’appareils 55 pouces qui méritent votre attention: LG OLED55G36LA, Panasonic TX-55LZ2000E, Philips 55PUS8808, Samsung QE55S95C, Sony XR-55A95L, TCL 55C845. Dans la plupart des cas, vous pourrez aussi les trouver en 65, 77 voire en 85 pouces. Mais attention: chaque pouce gagné fait (parfois fortement) grimper le prix…