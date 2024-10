Selfback: une application pour soulager vos maux de dos au travail

Le spécialiste en bien-être et en prévention Mensura lance dans notre pays la toute première application qui permet aux travailleurs de soulager et de gérer eux-mêmes leur mal de dos: SelfBack.

Le nombre de travailleurs souffrant de maux de dos n’a jamais été aussi élevé dans notre pays. En 2019, ce mal concernait environ 8% des employés, mais à la fin de 2023, ce chiffre a grimpé à près de 10%. La même année, les douleurs dorsales représentaient 11,5% des demandes de trajets de réintégration. Ces données proviennent de Mensura, spécialiste de la prévention et du bien-être au travail, après une étude menée auprès de 320.000 travailleurs en Belgique. Parmi les facteurs responsables, on retrouve les travaux physiques lourds dans certains secteurs, des postures fixes ou peu variées, ainsi qu’un manque d’activité physique en dehors du travail.

Pour aider les entreprises à mieux répondre aux besoins ergonomiques de leurs employés, Mensura a lancé SelfBack. Cet outil innovant est utilisé pour la première fois sur les lieux de travail en Belgique. L’application, approuvée par l’INAMI et la Belgian Back Society, est la première à être scientifiquement validée contre le mal de dos dans le pays. Elle permet d’adapter les politiques ergonomiques d’une entreprise aux besoins individuels de chaque travailleur.

« Dans de nombreux cas, si vous suivez un programme d’exercices bien équilibré dès l’apparition des symptômes, vous pouvez éliminer le mal de dos sans médicaments ni thérapie. Les améliorations ergonomiques sur le lieu de travail sont souvent la priorité. Mais elles ne peuvent pas toujours être mises en œuvre immédiatement. Avec Selfback, les entreprises placent leurs travailleurs aux commandes de leur rétablissement avec des astuces pratiques et des conseils sur mesure », explique Gerrit Pollentier, responsable ergonomie chez Mensura.

SelfBack: une IA comme soutien

Via une application sur smartphone, SelfBack, les travailleurs peuvent signaler leurs premiers symptômes de maux de dos. L’IA de SelfBack utilise ces informations pour concevoir un programme d’exercices personnalisé. Celui-ci est ajusté chaque semaine grâce à la technologie du Case-Based Reasoning (CBR).

Comme avec de nombreuses applications sportives et fitness trackers, SelfBack intègre un aspect ludique, ou « gamification ». Les utilisateurs peuvent se fixer des objectifs de pas et d’exercices quotidiens, ce qui aide à maintenir leur motivation intrinsèque pour favoriser un rétablissement efficace.

« L’application vous envoie une notification chaque jour avec les exercices que vous devez faire pour favoriser votre rétablissement. Ainsi, l’application vous aide à mettre en place une routine quotidienne avec différents types d’exercices qui soulagent la douleur et améliorent la stabilité, la mobilité et la force, entre autres choses. Cette application traduit en pratique les directives médicales internationales relatives au mal de dos », ajoute encore l’expert en ergonomie de Mensura.

Adapté aux travailleurs sur écran et aux ouvriers

SelfBack a prouvé son efficacité comme complément aux politiques d’ergonomie pour lutter contre les maux de dos. Que ce soit dans les entreprises manufacturières où les ouvriers réalisent des tâches physiques lourdes, ou dans les entreprises avec des travailleurs sur écran, souvent sédentaires tout au long de la journée. L’application est disponible en huit langues : en plus du français, néerlandais et anglais, elle propose des programmes en allemand, arabe, suédois, danois et norvégien.

Mensura prévoit de tester SelfBack dans plusieurs entreprises lors d’une phase pilote. En fonction des retours reçus, l’objectif est de développer davantage l’outil en renforçant son focus sur le contexte de travail et la prévention.

Vous aimerez aussi: