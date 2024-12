À côté du salon, du bureau ou de la chambre, il est une autre pièce où la technologie tend de plus en plus à s’installer. Souvent de façon discrète. Bienvenue dans la salle de bains 2.0.

Nous y pénétrons quotidiennement le matin et le soir. Dans les familles nombreuses, il faut parfois « se battre» pour y obtenir un créneau horaire suffisant. C’est fou ce qu’on fait dans une salle de bains. Et le temps qu’on y passe. Pour se laver, se raser, se coiffer, se maquiller, se peser… Pour se soigner aussi, parfois. Et puis, il y a les toilettes – quand elles ne font pas l’objet d’une pièce dédiée... Certains peuvent s’y éterniser. Et si en plus elle devient high-tech... Quelles sont les technologies qu’on retrouve dans une salle de bains?

À la japonaise

Les Japonais ont compris l’importance du petit coin depuis bien longtemps. Les touristes occidentaux qui ont l’occasion de séjourner dans l’archipel en gardent souvent un souvenir marquant. Voilà bien longtemps que les ingénieurs japonais ont pensé à intégrer… un système chauffant dans la planche des toilettes. Ne riez pas: c’est très agréable en hiver. Et puis, quand on a terminé ce qu’on était venu faire sur le trône, il y a ces jets d’eau tiède qui viennent nettoyer la zone intime de façon efficace. La première fois, ça surprend. Après, on ne peut plus s’en passer. Ce n’est pas forcément le cas de l’intégration d’un système de commande vocale, pour lever la planche quand on arrive ou s’informer des prévisions météorologiques du jour. Gadget ! Le nettoyage antibactérien de la planche après chaque utilisation semble déjà plus utile. Et que dire de ce système qui utilise une kyrielle de capteurs pour analyser nos déjections quotidiennes et y détecter des biomarqueurs de la maladie de Crohn voire de cellules cancéreuses? L’étape suivante pourrait inclure des conseils nutritionnels basés sur ces analyses: « Vous devriez penser à manger un peu plus de fibres. Et à réduire votre consommation d’alcool ».

Ces toilettes ne sont pas extraites d’un roman de science-fiction. Elles existent en Asie depuis des années et commencent à convaincre de plus en plus de consommateurs européens. Obstacle principal? Le prix. Selon la sophistication, il peut atteindre voire dépasser les 10.000€.

Vous ne ferez plus pipi de la même façon !

Même si son tarif reste inconnu au moment où nous écrivons ces lignes, il ne fait aucun doute que le U-Scan de Withings sera plus abordable. Ce petit module s’installe dans la cuvette des toilettes comme on le ferait avec un produit nettoyant. Son but? Analyser votre urine et vous fournir dans la foulée « un aperçu instantané de l’équilibre corporel en surveillant et en détectant une grande variété de paramètres présents dans l’urine ». Avantage du système? On ne change rien à ses habitudes, tout en bénéficiant d’un outil d’analyse qui nous prévient si un passage chez le médecin est recommandé. S’il sort d’ici la fin de l’année, le U-Scan pourrait se retrouver sous le sapin chez plus d’un Belge.

Et si, grâce à des capteurs, les toilettes surveillaient notre santé ?

Par respect pour l’environnement – et peut-être un peu aussi parce que l’eau coûte de plus en plus cher -, nous sommes nombreux à privilégier une douche à un bain. Là aussi, un pommeau n’est pas l’autre. L’Hydrao Aloé (80€) s’illumine de vert, de bleu, voire de rouge selon la quantité d’eau consommée. L’objet ne contient aucune pile: c’est la puissance du jet d’eau qui fournit l’énergie requise. En outre, ce pommeau hors du commun peut transmettre un relevé des douches au smartphone qui maintiendra un historique des 200 plus récentes.

Des arguments de poids

Le pèse-personne prend souvent place dans la salle de bain. Autant profiter de l’intimité qu’on y trouve pour faire le bilan des excès des derniers jours ! Mais avec certains modèles récents, l’instrument ne se limite pas à nous indiquer notre poids. En communication avec une application sur le smartphone, il va mémoriser ces données et nous indiquer leur évolution. D’autres vont plus loin en mesurant votre indice de masse corporelle, votre masse osseuse, votre masse musculaire. Parfois, ils peuvent vous indiquer vos besoins en calories quotidiens.

Miroir, dis-moi qui est la plus belle?

On passe de longs moments à se regarder dans le miroir de la salle de bain: pour (bien) se coiffer, se maquiller ou se raser, par exemple. Pourquoi ne pas choisir un modèle connecté? Il reflète votre apparence tout en affichant des icônes d’applications. Un peu comme l’écran d’une (grande) tablette tactile. Vous pouvez survoler vos courriels, découvrir les grands titres de l’actualité et connaître la météo du jour tout en vous séchant les cheveux. Vous pouvez même lui poser des questions. Alexa, Siri et les autres vous répondront. Toujours poliment.