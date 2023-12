La Fédération francophone des Sourds de Belgique (FFSB) a lancé le site Isasi.be, premier site internet médical en langue des signes.

Au travers de vidéos explicatives en langue des signes, le site Internet présente les différents éléments du corps humain et les pathologies qui peuvent y être liées. Une rubrique consacrée aux suivis médicaux sera mise en ligne prochainement, tout comme des conseils pour faciliter les interventions médicales ainsi qu’en matière de prévention.

« Les personnes sourdes et malentendantes dialoguent principalement en langue des signes », a expliqué Véronique Picron, chargée de communication de la FFSB. « C’est leur langue maternelle et le français est leur deuxième langue. Isasi.be ((Info santé en langue des signes) leur permet donc de leur transmettre une information plus compréhensible, et ce de manière plus fluide. »

« Le site se destine également aux professionnels de la santé », a-t-elle ajouté. « Ils pourront l’utiliser comme outil lors de consultations médicales, afin de mieux se faire comprendre, notamment en l’absence d’un interprète. »

Isasi.be est la première plateforme francophone belge offrant des informations médicales en langue des signes. L’initiative émane de l’association de fait Accessibilité Santé des Sourds de Namur, qui a fait appel à la FFSB pour matérialiser son idée, avec le soutien du monde politique et de la Fondation Roi Baudouin.

