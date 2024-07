Wero, un nouveau système de paiement mobile européen

Wero, un nouveau système de paiement mobile, a été lancé pour faciliter les transferts mobiles. La plupart des banques d’épargne et banques coopératives en Allemagne l’utilisent pour permettre les paiements entre deux téléphones.

Contrairement à un transfert bancaire traditionnel, les utilisateurs de Wero n’ont pas besoin d’un numéro de compte de 22 chiffres ou d’un IBAN pour le destinataire. Ils peuvent, à la place, utiliser un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour transférer l’argent en temps réel, soit en moins de dix secondes. Il devrait également être possible de payer en ligne avec Wero à partir de 2025 et dans des magasins de rues commerçantes dès 2026.

La banque belge KBC est également impliquée dans le lancement du nouveau système de paiement. D’autres banques partenaires des Pays-Bas et de France devraient suivre. Toutefois, la Deutsche Bank, membre du service de paiement européen EPI, sa filiale Postbank et ING ne sont pas encore à bord, mais les experts s’attendent à ce qu’elles y prennent part cette année. Commerzbank et de nouvelles banques telles que N26, qui ne participent pas à l’EPI et Wero, ont été laissées sur le côté.

Mettre un terme à la progression d’Apple Pay et Google Pay

Wero est opéré par l’EPI, une co-entreprise de 14 banques et deux compagnies de paiement. Les partenaires veulent concurrencer de larges groupes financiers comme Mastercard, Visa et PayPal.

L’objectif est de mettre un terme à la progression d’Apple Pay et Google Pay. La solution de paiement sur smartphone suisse Twint, très populaire dans la confédération alpine, est notamment un modèle à suivre.

« Wero renforcera la souveraineté européenne dans les transactions de paiement« , affirme Joachim Schmalzl, membre du conseil d’administration de l’association allemande des banques d’épargne (DSGV) et directeur du conseil de surveillance de l’EPI. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu notre méthode commune de paiement en Europe. »