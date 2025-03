5 précieux conseils pour boire plus (et mieux)

Mieux boire, c’est mieux vivre. Tout le monde le sait. Pour maintenir une bonne hydratation, il est recommandé de boire environ 1,5 litre d’eau par jour. Mais comment arriver à cette quantité sans trop d’efforts ? Et comment ne pas seulement boire plus d’eau, mais mieux ? Beaucoup de questions aux réponses limpides.

1. Démarrez votre journée en buvant un verre d’eau

Une journée bien commencée est une journée réussie ! Prenez l’habitude de boire un grand verre d’eau dès le lever. Pendant la nuit, nous perdons beaucoup d’eau par la respiration et la transpiration. Il est temps de faire le plein !

2. Ayez toujours de l’eau à portée de vue

Vous passez beaucoup de temps à votre bureau pendant la journée ? Gardez une bouteille d’eau à portée de main et emportez-la aussi toujours avec vous. Vous peinez malgré tout à boire suffisamment sur la journée ? Fixez-vous des objectifs de consommation horaires en graduant la bouteille à la main.

3. Buvez dans des verres plus grands

Vous préférez boire dans un verre plutôt qu’à la bouteille ? Dans ce cas, optez pour un grand verre. Vous absorberez plus d’eau qu’avec un petit verre sans même vous en rendre compte.

4. Utilisez une paille

Boire avec une paille incite à boire davantage. Il existe aujourd’hui un large éventail de pailles écologiques réutilisables. Bambou, aluminium ou verre coloré… ce n’est pas le choix qui manque.

5. Choisissez une eau délicieuse et saine et variez les saveurs

SPA® Reine est une eau délicieuse et saine, mais cela ne vous empêche pas de varier les plaisirs. Aromatisez donc votre eau avec du citron, du pamplemousse et du romarin, des fraises et de la menthe… Essayez aussi SPA® TOUCH, une eau aromatisée sans sucre ajouté.

Buvez mieux avec SPA®

SPA® Reine est une eau minérale pure et naturelle qui contribue à une hydratation saine pour toute la famille. C’est une eau saine pour la consommation quotidienne, car…

… elle est très peu minéralisée

Elle peut donc être consommée quotidiennement par tous, y compris par les personnes suivant un régime pauvre en sel.

… elle a une faible teneur en nitrates et en sodium

Elle ne surcharge pas les reins ni le foie et évite la rétention d’eau dans l’organisme. L’eau pauvre en sodium favorise l’équilibre hydrique.

… elle présente une grande pureté microbiologique

Grâce à des mesures de protection strictes autour des sources, l’eau SPA® est exempte de polluants provenant de l’agriculture ou de l’industrie. Un gage de haute qualité.

Découvrez ici comment SPA® protège la nature et ses sources.

À la source : activités incontournables pendant un week-end à Spa !

Conseil n° 1 : passez un moment de détente aux Thermes de Spa

Vous aimez l’eau ? C’est certainement le cas si vous visitez la ville d’eau par excellence.... Les Thermes de Spa vous proposent une expérience luxueuse grâce aux bienfaits de l’eau, à des traitements variés, à des massages et à des salles de repos. C’est l’endroit idéal pour se détendre complètement. Les enfants y passeront également un excellent moment !

Les Thermes de Spa, Colline d’Annette et Lubin, 4900 Spa. thermesdespa.com

Conseil n° 2 : suivez la Parade des Pierrots

Pierrot, le personnage emblématique qui joue à « saute-ruisseau » sur les étiquettes de SPA®, est également devenu le symbole de la ville au fil des ans. En vous promenant dans le centre-ville, vous découvrirez 12 statues de Pierrot peintes par des artistes contemporains.

Promenade citadine Parade des Pierrots, info@visitspa.be

Conseil n° 3 : régalez vos papilles

Outre une eau pure et délicieuse, Spa propose d’excellents restaurants gastronomiques et des bistrots à la carte alléchante. Pour une expérience vraiment luxueuse, réservez une table au Manoir de Lébioles, parfois appelé le Petit Versailles des Ardennes. Autre lieu hautement recommandé : la Brasserie des Bobelines où vous savourerez une cuisine bistronomique raffinée dans un cadre unique.

Manoir de Lébioles, Domaine de Lébioles 1/5, 4900 Spa. manoirdelebioles.com

La Brasserie des Bobelines, Place Royale 41, 4900 Spa. luxuryspa.be/brasserie-des-bobelines

Plus d’informations et de conseils sur spa.be