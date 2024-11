5 vins de fête délicieux et abordables à servir avec vos plats de fin d’année

€ 7,99 – ALDI

Vous cherchez encore un vin blanc frais et fruité pour bien débuter la soirée ? Optez pour ce Côtes du Rhône au nez de pêche et d’acacia à l’apéritif. Grâce à son bel équilibre entre fraîcheur et rondeur, avec une acidité élégante en fin de bouche, il accompagne parfaitement les crustacés, les poissons et les fromages.