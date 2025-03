Croatie : Une destination intemporelle dans un décor époustouflant

Des trésors de l’UNESCO aux villages authentiques en passant par une nature intacte : la Croatie, c’est bien plus qu’un ciel bleu et une mer azur. À quelques pas des sentiers battus, laissez-vous surprendre par ses riches traditions authentiques, sa cuisine exceptionnelle et ses îles uniques. Le décor parfait pour un voyage inoubliable !

Avec plus de deux cents heures de soleil par an, la Croatie surpasse n’importe quelle cure de vitamine D. Saviez-vous qu’elle possède les eaux côtières les plus propres d’Europe ? Et qu’elle se range parmi les pays les plus sûrs au monde ?

Véritable joyau de l’Adriatique, la Croatie s’impose dès lors de plus en plus comme une destination touristique de premier plan. Et bonne nouvelle : s’y rendre en voiture ou en avion est tout aussi facile que rejoindre des destinations de vacances populaires comme le Sud de la France, le Nord de l’Espagne ou l’Italie.

Ralentir le rythme

Vous aimez le slow tourism ? Dans ce cas, la Croatie fera assurément votre bonheur. Sur le continent en forme de demi-lune et plus de mille (!) îles, le pays mêle nature variée, patrimoine culturel, gastronomie unique et aventures surprenantes.

Parc National de Krka © Julien Duval

La Croatie abrite huit parcs nationaux de toute beauté. Le parc national des lacs de Plitvice, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, émerveille par ses eaux turquoise et ses cascades impressionnantes. Le parc national de Krka abrite des chutes d’eau et sites historiques spectaculaires, tandis que l’archipel de Kornati, composé de 89 îles, est un paradis pour les amateurs de sports nautiques et de plongée. Chaque île au large de la côte croate a sa spécificité. Suivez les traces d’Ulysse et de Marco Polo jusqu’à Mljet et Lokrum, visitez le musée Apoxyomenos sur l’île de Lošinj, découvrez la célèbre pierre blanche de Brač, explorez les fonds marins dans les alentours de Vis et de Lastovo ou plongez parmi les éponges naturelles et les coraux à Krapanj et Zlarin.

Vous préférez la terre ferme ? Partez à la découverte des sites de Poreč, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Stari Grad et Dubrovnik classés par l’UNESCO. Le palais de Dioclétien à Split et la basilique euphrasienne de Poreč sont des témoins de la riche histoire de la Croatie. Une balade dans le dédale de ruelles vous ramènera plusieurs siècles en arrière. Goûtez à la poésie de Šibenik dans ses forteresses impressionnantes et sa majestueuse cathédrale Saint-Jacques. Trogir, quant à elle, se range fièrement parmi les villes médiévales les mieux préservées d’Europe.

Découverte active

Les festivals traditionnels et événements gastronomiques sont la meilleure façon de s’imprégner de l’atmosphère du pays et de découvrir ses saveurs typiques. En mars, le Festival des Lumières de Zagreb célèbre l’arrivée du printemps. En août, le tournoi chevaleresque Sinjska Alka, dans la vallée de la Cetina, fait revivre la défense héroïque de Sinj contre les Ottomans en 1715. L’été, les Festivals des pêcheurs sur le front de mer de Vrsar mettent à l’honneur la pêche locale. Au programme : poisson frais grillé, fruits de mer de l’Adriatique, musique, danse et ambiance conviviale.

Théâtre National de Croatie © Mario Gašparović

La riche gastronomie combinée à l’hospitalité méditerranéenne fait de la Croatie un lieu de rencontre fantastique. Baladez-vous sur les marchés locaux de Dolac à Zagreb, Tržnica à Pula ou Pijaca à Osijek, où vous découvrirez des produits locaux divins, tels que l’agneau de Pag, les truffes d’Istrie ou le « Kulen » de Slavonie. Il y a fort à parier que la famille qui vous accueillera dans son B&B vous préparera également des mets exquis. Sinon, vous trouverez une multitude de beaux hôtels, campings et hébergements – sur ou au bord de l’eau – où vous pourrez déguster tous les délices que la Croatie a à offrir.

