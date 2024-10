Envolez-vous pour un hiver magique dans le Grand Nord

Forêts enneigées, pics montagneux recouverts d’une couche de neige, villages pittoresques, panoramas à couper le souffle, aurores boréales et activités hors du commun... Dans le Grand Nord, l’hiver a ce petit quelque chose de magique !

Laponie

La Laponie est la destination idéale pour ceux qui rêvent de paysages enneigés, de chalets douillets, de feux crépitants et d’activités hivernales. Plongez dans un véritable conte de fées, avec des forêts enneigées et des villages de ski pittoresques.

Vous aurez également l’occasion de vivre des expériences authentiques comme une balade en traîneau à chiens ou à rennes, une excursion en motoneige ou encore une visite au Père Noël. Après une journée d’aventure, place à la détente dans un sauna ou un jacuzzi !

Islande

En hiver, les paysages islandais, dignes d’un autre monde, prennent un aspect encore plus mystérieux qu’à leur habitude. Alors que les champs de lave, les lacs et les cascades gèlent, les sources d’eau chaude, elles, restent l’endroit idéal pour se détendre. Le contraste entre la glace et le feu n’est nulle part plus évident que lors d’un voyage en Islande.

Explorez la nature et optez pour de superbes excursions. Que diriez-vous d’un tour en motoneige sur un glacier, de l’exploration d’une grotte de glace ou d’une balade dans un tunnel de lave ?

Nord de la Norvège et Lofoten

Pour une expérience hivernale originale, cap sur les îles Lofoten ! Situé dans le nord de la Norvège, cet archipel offre des paysages enneigés à couper le souffle avec des montagnes acérées et des fjords d’un bleu profond.

Le soir venu, les aurores boréales se reflètent sur l’eau, créant ainsi un tableau époustouflant. Explorez les villages de pêcheurs colorés, enfilez des raquettes ou observez des baleines ou des aigles de mer lors d’une excursion. Vous préférez découvrir la Norvège par la mer ? Embarquez à bord d’un navire Hurtigruten et tentez d’apercevoir des aurores boréales depuis le pont !

Prêt à passer un hiver digne de ce nom dans le Grand Nord ? Nordic, le spécialiste de la Scandinavie, vous aide à planifier votre séjour idéal. Grâce à ses années d’expérience, ses vols directs et son approche personnalisée, votre voyage s’annonce inoubliable !