10 causes possibles du tremblement des mains

Les mains qui tremblent sont souvent source d’inquiétude, et beaucoup les associent immédiatement à la maladie de Parkinson. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Diverses conditions, parfois bénignes, peuvent expliquer ces mouvements incontrôlés. Avant de sauter aux conclusions, découvrez les 10 causes possibles de tremblement des mains.

1. Le tremblement essentiel

Le tremblement essentiel est caractérisé par des mouvements anormaux rythmiques: tout le monde en souffre de temps en temps. Par exemple, lorsque vous tendez les bras en avant ou lors d’émotions intenses, comme la peur et la colère. Il n’y a pas de cause identifiable à ces tremblements. Après études, des troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson ont néanmoins été écartés.

2. La maladie de Parkinson

Quand nos mains tremblent, on pense rapidement à la maladie de Parkinson. C’est d’ailleurs l’un des symptômes les plus connus de cette maladie cérébrale progressive. La maladie résulte d’une perturbation de la production du neurotransmetteur dopamine dans le cerveau. Les cellules cérébrales responsables de cette production meurent progressivement. En conséquence, les patients ont des difficultés à contrôler leurs muscles. Cela entraîne, entre autres, de la fatigue, de la faiblesse et des tremblements ou des défaillances de certaines parties du corps.

3. La sclérose en plaques (SEP)

La SEP est une maladie du système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière. Elle provoque des inflammations à plusieurs endroits, ce qui rend le cerveau incapable de remplir correctement certaines fonctions. Vous le remarquez par divers symptômes, par exemple lorsque vous bougez ou parlez. La plupart des personnes atteintes de sclérose en plaques souffrent de fatigue (intense), de picotements dans certaines parties du corps ou de tremblements, d’une vision altérée (floue ou diplopie) et de problèmes de mémoire ou de concentration.

4. Thyroïde hyperactive (hyperthyroïdie)

Si vous avez une thyroïde hyperactive, la thyroïde produit trop d’hormones thyroïdiennes. Cela amène votre corps à produire de l’énergie supplémentaire, ce qui accélère votre métabolisme. Un trouble qui se caractérise par des symptômes tels qu’une perte de poids rapide, une grosse fatigue, une forte transpiration, des tremblements, des diarrhées et une sensation d’agitation.

5. Trop de caféine

Il est recommandé aux adultes en bonne santé de ne pas prendre plus de 400 milligrammes de caféine – soit environ quatre tasses de café – par jour. Une trop grande quantité de caféine peut provoquer le tremblement des mains. Le moment et la nature de ce phénomène varient néanmoins d’une personne à l’autre. Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens: si vous arrêtez de boire du café, des tremblements peuvent apparaître comme symptôme de sevrage. D’autres symptômes de sevrage bien connus sont: les maux de tête, l’agitation, les difficultés de concentration et la fatigue. Par ailleurs, la caféine est également présente dans le chocolat, certains compléments alimentaires et boissons gazeuses, ainsi que dans certains médicaments contre les maux de tête.

6. Le manque de sommeil

Le sommeil est extrêmement important pour la santé. Si vous souffrez d’un manque de sommeil (chronique), vous le remarquerez par toutes sortes de symptômes, comme des maux de tête, de l’irritabilité, des oublis, de la maladresse et une baisse de libido. En outre, vous pouvez souffrir de tremblement des mains, de douleurs musculaires, de dépression et bien plus encore. Essayez donc de dormir de six à neuf heures par nuit. Vous n’y arrivez pas? Ces conseils sur le sommeil pourraient vous aider.

7. Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie)

L’hypoglycémie – ou la fluctuation brutale du taux de sucre dans le sang – peut être causée par le diabète sucré, mais pas nécessairement. Elle peut également être due à une alimentation insuffisante, à une grossesse et aux médicaments. Tous les sucres que nous mangeons sont transformés en glucose, c’est-à-dire en sucre dans le sang. Le taux de glycémie augmente en mangeant et diminue en cas d’effort mental ou physique (exercice). Si votre corps a trop peu de sucre dans le sang, vous le remarquerez par des symptômes tels qu’une transpiration excessive, des tremblements, des vertiges, des nausées, une faim extrême, des palpitations et une vision floue ou une diplopie. Plus votre organisme reste longtemps sans sucre, plus les symptômes peuvent s’aggraver. Vous souffrez d’hypoglycémie due au diabète ? Alors, prenez immédiatement des mesures. Si votre taux de glycémie est toujours inférieur à 3,5 après 20 minutes, appelez votre médecin généraliste ou votre clinique.

8. Carence en vitamine B12

La vitamine B12 se trouve presque exclusivement dans les produits animaux, c’est-à-dire dans la viande, le poisson, les oeufs et les produits laitiers. Cette vitamine contribue à la production de globules rouges, qui sont responsables du transport de l’oxygène dans le sang. En outre, la vitamine B12 est nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux. Avec le temps, une carence en vitamine B12 affecte le système nerveux. Des problèmes de mémoire et de concentration et des troubles neurologiques apparaissent alors. Il peut s’agir de picotements, de tremblements ou une sensation d’engourdissement dans les mains et les pieds. Cela peut évoluer vers une faiblesse musculaire, des difficultés de coordination et autres symptômes.

9. Le stress

Êtes-vous stressé ou nerveux parce que vous essayez de respecter un délai, par exemple ? Alors vous reconnaissez probablement ce sentiment d’urgence: votre coeur se met à battre plus vite, vous pouvez avoir la bouche sèche, des maux d’estomac et les mains qui tremblent. C’est tout à fait normal et tout le monde le ressent de temps en temps. Essayez de vous détendre, par exemple en lisant un livre, en méditant ou en faisant des exercices de respiration. Le stress chronique est malsain. Réfléchissez à la cause de ce stress et, si vous n’y parvenez pas, demandez l’aide d’un professionnel.

10. Effets secondaires des médicaments

Le tremblement des mains est un effet secondaire courant de différents types de traitements. Par exemple, les médicaments pour réguler l’humeur (antidépresseurs), l’épilepsie, les migraines, la neuropathie et l’asthme. Certains antihistaminiques peuvent également provoquer ce phénomène. Vous souffrez de beaucoup d’effets secondaires? Contactez votre médecin ou votre pharmacien. Ils pourront vous indiquer si vous pouvez prendre un autre médicament qui provoque moins d’effets secondaires.

