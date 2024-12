Comment reconnaître et soulager l’indigestion

L’heure des fêtes, c’est aussi l’heure des excès... qui peuvent rapidement mener à l’indigestion. Comment l’éviter et la soulager? Existe-t-il des remèdes naturels?

Les repas de fête sont souvent synonymes de plats copieux et gras, de sucreries en abondance et de nombreux verres de vin. Résultat: votre estomac crie à l’aide, et vous voilà en quête de solutions pour calmer cette sensation désagréable d’indigestion. Pas de panique! Il existe quelques astuces simples et efficaces pour retrouver votre confort digestif.

L’indigestion résulte d’une surcharge de l’estomac. L’appareil digestif peine à digérer le repas, soit parce qu’il est trop copieux, trop gras ou manger trop rapidement. Certaines réactions se mettent alors en place pour bloquer la sortie de l’estomac. On éprouve alors des sensations désagréables: on se sent ballonné, on a des nausées, on souffre de régurgitations, on doit faire des renvois ou vomir. Il arrive aussi qu’on se sente oppressé à hauteur du sternum ou qu’on fasse un malaise vagal.

À cause des ballonnements, et donc du gonflement de l’estomac, le cerveau reçoit un signal. Cela active le nerf vague, qui distend les vaisseaux sanguins, réduisant le reflux sanguin vers le cœur, et ralentit le rythme cardiaque. Résultat: on pâlit et on peut même s’évanouir. Ce genre de malaise est assez fréquent dans les restaurants...

2. Qu’est-ce qui peut causer une indigestion?

Le fait de manger trop vite, trop gras, de rester trop longtemps à table... Et même l’alcool peut en être responsable. En général, quand on fait une indigestion, on sait pourquoi et on sait quels excès on a commis.

Il est indispensable de manger moins et plus lentement. Prenez le temps de bien mâcher vos aliments, cela permet une décomposition plus minutieuse des aliments, facilitant ainsi le travail du système digestif. Si possible, limitez également l’alcool. Pendant les fêtes, les gros repas s’achèvent souvent sur un dessert. Pour faciliter la digestion, faites une pause entre les deux. Attendez un peu avant de passer au dessert et évitez d’enchaîner directement le salé et le sucré. Enfin, le fait de fumer peut aggraver les choses, car cela affaiblit le sphincter stomacal.

4. Existe-t-il des remèdes naturels pour soigner l’indigestion?

À part attendre que cela passe, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. Les vomissements peuvent éventuellement soulager mais irritent l’œsophage. Vous pouvez également faciliter votre digestion grâce à des plantes médicinales ou de l’eau chaude citronnée. Ainsi, le boldo, l’orthosiphon, le romarin, le pissenlit, l’harpagophyton, le chardon-Marie et le curcuma seraient utiles en cas de digestion difficile, car ils stimulent la production de bile par le foie et favorisent sa sécrétion dans l’intestin.

Pourquoi ne pas essayer une tisane digestive? Les infusions à base de plantes sont idéales pour calmer les maux d’estomac. Optez par exemple pour:

Le gingembre , qui stimule la digestion et réduit les nausées.

, qui stimule la digestion et réduit les nausées. La camomille , qui apaise les inflammations.

, qui apaise les inflammations. La menthe poivrée, connue pour son effet antispasmodique.

5. Quels sont les médicaments à prendre?

On prescrit des gastroprocinétiques contre la plupart des cas de nausées et de vomissements. Par exemple, le Motilium, remis en cause pour ses effets secondaires sur le cœur (tout à fait exceptionnels). Il relance le bon fonctionnement de l’estomac et accélère la vidange gastrique. Le Primperan, qui appartient à la même classe de médicaments, peut aussi aider.

6. Y a-t-il des médicaments à éviter?

Les antiacides ne sont d’aucune utilité, ils servent seulement à calmer les remontées acides et limitent l’irritation de l’oesophage en cas de vomissements.

7. Quand faut-il consulter un médecin?

Si vous souffrez de fortes diarrhées, de douleurs abdominales intenses, d’une forte fatigue, de vomissements. Si vous vomissez un peu de sang ou si vos symptômes durent plus de 2 jours. En général, on sent soi-même s’il s’agit d’une simple indigestion ou non.

8. Peut-elle être dangereuse?

En soi, elle ne présente aucune gravité. Mais gare aux vomissements persistants qui peuvent causer des microlésions entre l’œsophage et l’estomac. Il faut alors consulter.

9. Certains symptômes peuvent-ils être confondus avec une indigestion?

Les symptômes du malaise vagal, pâleur subite et perte de conscience, ressemblent fort aux prémices d’une crise cardiaque. Si le malaise ne passe pas après avoir allongé le malade, jambes surélevées, ou s’il s’agit d’une personne présentant un risque cardiaque accru ou si la perte de conscience se prolonge, mieux vaut appeler le médecin.