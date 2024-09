5 astuces pour vaincre le stress de la rentrée

Horaires serrés, obligations administratives, enfants... Lorsque s’amorce la première semaine de septembre, notre moral est en berne et la pression monte. Pas question néanmoins de se laisser déborder par la rentrée. 5 bonnes formules pour déstresser.

Prolongez les vacances

Fini les vacances, il est l’heure de retourner au bureau! Cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut arrêter de se faire plaisir. Profitez de la vie et croquez-la à pleine dents en vous autorisant des sorties en fin de journée et le week-end. Ces belles escapades vous laisseront un goût de vacances et de soleil dans la bouche. Même à la maison, faites quelques pauses durant la journée. Pause café, apéro en soirée, barbecue le week-end... Tout ce qui peut rappeler l’été est bienvenu!

Retrouvez une bonne hygiène de sommeil

Pour rester en bonne santé, le sommeil est un facteur essentiel. En cas d’insomnies trop régulières ou d’un sommeil insuffisant, le risque d’accidents, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de troubles anxieux augmente. Le sommeil réparateur permet à l’organisme de recharger ses batteries, au système immunitaire de se renforcer... Une vraie cure de Jouvence! De plus, une bonne nuit de repos facilite les pensées positives. Avant de vous glisser sous la couette, veillez donc à avoir un bon environnement: ajustez la température, choisissez un lit confortable, évitez les bruits, éteignez les écrans au moins 1h avant d’aller vous coucher, ne soupez pas trop tard...

Remettez-vous au sport!

Rien de tel qu’une bonne séance de sport pour se décharger de tout le stress accumulé durant la journée. À vélo, à la salle, à la piscine... Quelle que soit l’activité pratiquée, l’organisme produit des hormones et neurotransmetteurs énergisants, euphorisants et relaxants – notamment l’adrénaline, la dopamine, la sérotonine et les endorphines. De quoi permettre de se débarrasser des pensées négatives, tout en sculptant son corps. D’une pierre, deux coups!

Pratiquez des exercices de respiration

Comme le sommeil, un rythme respiratoire calme apaise lui aussi le mental. En effet, nos émotions affectent notre respiration et inversement. Sous l’effet du stress, on a tendance à respirer par à-coups, ou à bloquer temporairement notre respiration. Les exercices de respiration servent à se détendre, à faire baisser la tension artérielle et à réduire le stress. La respiration abdominale et profonde, notamment, est une technique élémentaire de relaxation.

Faites le plein de magnésium

Le magnésium et le stress sont étroitement liés, mieux vaut donc ne pas manquer de ce minéral. Il possède de nombreuses vertus et participe au bon fonctionnement de notre organisme. Le magnésium joue entre autres un rôle essentiel dans la fabrication des protéines, la décontraction des muscles, la régulation du rythme cardiaque, la transmission d’influx nerveux... Or, les épisodes d’anxiété entraînent une importante absorption du magnésium. Son déficit augmente alors anxiété, irritabilité, baisse de la concentration... Les besoins en magnésium augmentent particulièrement chez les personnes âgées.

Prenez toujours un avis médical avant d’avaler des suppléments qui peuvent parfois causer des soucis gastriques et rénaux.