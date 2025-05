5 habitudes à adopter pour vieillir en bonne santé

La plupart des recherches montrent que nos gènes ne déterminent que 25% de notre état de santé et de notre longévité. Les 3/4 restants sont largement influencés par notre mode de vie, sur lequel nous avons un grand contrôle. Nous avons sélectionné 5 conseils intéressants pour vieillir en bonne santé.

Bouger davantage peut jouer un rôle majeur dans la prévention d’une multitude de problèmes. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez vous rendre à la salle de sport 3 fois par semaine. Même de petites activités quotidiennes peuvent faire toute la différence.

1. S’étirer

Les exercices d’étirement sont souvent négligés alors qu’ils ont un impact considérable sur la souplesse des articulations et des muscles. L’étirement est non seulement important pour l’échauffement, mais il réduit également les tensions, améliore votre souplesse et votre posture, et soutient d’autres formes d’exercice telles que la marche et le vélo. Pour ceux qui manquent de temps mais qui souhaitent quand même étirer tous les grands groups musculaires le matin, vous pouvez opter pour ce que de nombreux experts ont baptisé « The world’s greatest stretch ».

Mettez-vous en position de planche haute. Avancez avec votre pied droit vers le côté de votre main droite. Cela peut également se faire en 2 étapes intermédiaires.

Appuyez sur votre main gauche et étirez votre bras droit vers le haut, au-dessus de votre tête.

Tournez votre corps doucement vers la droite et regardez vers le haut, en direction de votre main droite.

Revenez en position de planche et répétez le mouvement du côté gauche.

2. Faire des exercices avant le petit-déjeuner

Faire un peu d’exercice avant de prendre votre petit-déjeuner est un excellent moyen de commencer votre journée. Cela favorise une meilleure combustion des graisses et un meilleur apport en énergie tout au long de la journée. Pensez à faire une petite promenade (avec le chien), quelques exercices sur votre tapis de yoga ou même un peu de vélo. Votre « réserve de sucre » est basse au réveil, après 7 à 8 heures de sommeil, ce qui signifie que votre corps va plus rapidement brûler les graisses pour piocher l’énergie dont il a besoin pendant votre séance de sport. Cela ne signifie pas nécessairement que vous perdrez du poids, mais cela a un effet positif sur votre santé globale. Faire de l’exercice à jeun est également un moyen rapide et efficace de stimuler votre sensibilité à l’insuline: ce qui permet de maintenir stable votre taux de sucre dans le sang.

Si vous n’êtes pas habitué à faire de l’exercice à jeun, commencez par quelque chose qui n’est pas trop intense et augmentez progressivement.

3. Respirer en pleine conscience

Il n’est pas possible de contrôler consciemment votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle car elles sont régulées par le système nerveux autonome. Cependant, une respiration consciente peut réduire votre niveau de stress et signaler à votre cerveau que vous êtes en sécurité, ce qui abaissera votre fréquence cardiaque. Si vous sentez que vos émotions prennent le dessus ou que vous êtes très nerveux, vous pouvez utiliser quelques techniques de respiration telles que la « respiration vagale » ou la « respiration en pleine conscience ».

La méthode de respiration vagale vise à stimuler le nerf vague, le complexe nerveux qui part du cerveau et joue un rôle clé dans de nombreuses fonctions corporelles. Pour cela, inspirez lentement par le nez pendant 6 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Pour en améliorer les effets, pratiquez plutôt la respiration abdominale: votre ventre se gonfle à l’inspiration et se dégonfle à l’expiration.

Avec la respiration en pleine conscience, vous vous concentrez sur votre respiration et sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. La plupart des gens finissent par respirer plus lentement et plus profondément, de quoi favoriser une sensation de calme et de repos.

4. Briser la sédentarité

Même si vous faites du sport chaque semaine, si vous passez une grande partie de votre temps assis, vous courez un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète. En effet, le fait de rester assis annule une partie des avantages de votre activité sportive.

Les experts recommandent de rompre cette sédentarité toutes les demi-heures. Simplement se lever de votre chaise, ce qui oblige vos muscles à travailler, est suffisant pour contrer les effets négatifs de la position assise. Il n’est même pas nécessaire de faire un tour complet de la pièce ou du jardin à chaque fois. Pour vous aider, vous pouvez installer un bureau debout, déplacer votre imprimante ou votre machine à café un peu plus loin ou mettre votre téléphone ailleurs pour vous obliger à vous lever. De plus, il existe de nombreuses applications qui peuvent vous encourager à vous lever l’espace d’un court instant.

5. S’entourer des « bonnes » personnes

Notre environnement et les personnes qui nous entourent influencent largement notre style de vie. Les comportements sains et donc aussi malsains sont contagieux. Une étude sociologique a révélé que les personnes ayant des amis obèses avaient elles-mêmes un risque significativement plus élevé de surpoids. La raison la plus logique à cela est que les gens ont tendance à adopter les normes sociales et les habitudes de ceux qu’ils considèrent comme leurs amis. Cela fonctionne non seulement pour la mode ou les vêtements, mais aussi en ce qui concerne les choix de santé. Si vous fréquentez des amis qui ont un mode de vie sain, il est beaucoup plus probable que vous adoptiez également ce mode de vie.