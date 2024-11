5 mythes sur la graisse démystifiés

Le tissu adipeux est l’organe le moins bien compris, selon le professeur Van Nieuwenhove, spécialiste de l’obésité. Dans son livre récemment publié « Why our fat is not the enemy », il explique le fonctionnement de cet organe actif. Celui-ci produit notamment des hormones et collabore étroitement avec le cerveau. Le spécialiste réfute ici cinq mythes!

Mythe: la graisse fait grossir

Réalité: les graisses contenues dans l’alimentation ne sont pas forcément les ennemies de la perte de poids. Les graisses saines, comme celles que l’on trouve dans les avocats, les noix, l’huile d’olive et les graines, sont essentielles à de nombreuses fonctions corporelles, notamment la production d’hormones et l’absorption des nutriments. Ces graisses procurent également une sensation de satiété plus durable, ce qui limite les risques de grignotage. Les véritables coupables de la prise de poids sont souvent les aliments transformés, riches en sucres et en graisses trans. De plus, les produits « allégés » ou « sans matières grasses » contiennent souvent des produits chimiques et des sucres ajoutés pour en améliorer le goût, ce qui peut entraîner une consommation accrue, bien que moins calorique. Inclure des graisses saines dans une alimentation équilibrée est bénéfique à la fois pour la perte de poids et pour la santé globale.

Mythe: les glucides sont les ennemis

Réalité: les glucides sont un macronutriment essentiel et une source d’énergie importante. Il est d’ailleurs difficile de les éliminer complètement de son alimentation. La clé réside dans le choix des bons types de glucides. Les fruits, légumes et céréales complètes sont riches en fibres et en nutriments, et favorisent le contrôle du poids en procurant une sensation de satiété plus durable. Les glucides rapides et les sucres, présents dans les aliments transformés et les boissons sucrées, procurent une satiété de courte durée et peuvent entraîner une chute de sucre dans le sang, suscitant des envies de grignotage. Une approche équilibrée de la consommation de glucides est essentielle pour une perte de poids durable.

Mythe: brûler la graisse localement est efficace

Réalité: vouloir perdre de la graisse localement est une idée reçue très répandue. Lors d’une perte de poids, la réduction de la graisse est généralement visible de manière uniforme sur l’ensemble du corps, sans cibler spécifiquement les zones visées par les exercices. Par exemple, faire de nombreux abdominaux renforcera les muscles abdominaux, mais ne brûlera pas spécifiquement la graisse du ventre. Une réduction générale de la graisse nécessite une combinaison d’une alimentation équilibrée, d’exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire, ce qui permet de réduire le pourcentage de graisse corporelle de manière uniforme.

Mythe: toutes les calories sont identiques

Réalité: bien que l’équilibre entre l’apport et la dépense calorique soit essentiel pour le contrôle du poids, la source de ces calories est également importante. Des aliments comme les légumes, les protéines maigres et les céréales complètes fournissent des vitamines essentielles, des fibres et des nutriments qui soutiennent la santé globale et les fonctions métaboliques. En revanche, les calories provenant des aliments transformés, riches en sucre et en graisses malsaines, peuvent entraîner une baisse d’énergie, nuire à la santé et rendre le maintien de la perte de poids plus difficile. Différents nutriments nécessitent également des quantités variables d’énergie pour être digérés, ce qui signifie que certains aliments nécessitent moins d’énergie pour être stockés.

Mythe: les compléments alimentaires sont une solution miracle

Réalité: la majorité des compléments alimentaires n’ont aucun fondement scientifique et peuvent même provoquer des effets secondaires graves. Rappelons-nous des herbes chinoises des années 90. Une perte de poids durable repose sur une adaptation réfléchie du mode de vie, combinant une réduction de l’apport alimentaire à une augmentation de la dépense énergétique grâce à davantage d’exercice physique.

Source: Plusonline.nl