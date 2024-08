5 questions sur la transpiration

Transpirer est un processus naturel. Mais en été, la transpiration peut être incommodante. Conseils pour éviter les petites odeurs.

1. Pourquoi transpirons-nous ?

La transpiration est nécessaire pour rafraîchir notre organisme exposé à la chaleur et maintenir la température corporelle dans des limites normales. Le centre nerveux du cerveau envoie des stimuli aux glandes sudoripares quand nous avons chaud (climat, effort, fièvre). Obésité, angoisse, stress, abus d’alcool, troubles de la glande thyroïde, diabète non soigné et ménopause peuvent aussi hyperactiver les glandes sudoripares.

2. Pourquoi certains transpirent-ils plus que d’autres ?

L’hérédité jouerait un rôle. L’âge compte aussi: jeunes enfants et personnes âgées transpirent moins. En outre, les femmes transpirent moins que les hommes car elles supportent une plus haute température corporelle et leurs glandes sudoripares sécrètent moins de liquide. Après la ménopause, beaucoup ont des bouffées de chaleur et transpirent abondamment suite à l’arrêt de la production d’œstrogènes.

3. Que peut-on faire ?

se laver brièvement deux fois par jour

bien se rincer

s’essuyer soigneusement

changer régulièrement de vêtement

préférer les matières absorbant la transpiration (coton, laine)

s’attaquer aux kilos superflus

éviter alcool et nourriture épicée

éliminer les poils des aisselles qui favorisent le développement des bactéries

recourir à un déodorant ayant des actifs antisudorifiques.

4. La transpiration des pieds requiert-elle un traitement spécifique ?

La transpiration est inodore. C’est la réaction à la présence de certaines bactéries qui provoque l’odeur désagréable de la transpiration. Le port de chaussures entraîne une certaine humidité au niveau des pieds et crée ainsi le climat idéal à la prolifération des bactéries. Conseils :

enlever les durillons qui absorbent la transpiration et favorisent la prolifération bactérienne

porter des chaussures en cuir avec semelle de cuir, changer régulièrement de chaussures

éviter les chaussettes ou bas synthétiques

prendre un bain de pieds en y ajoutant quelques gouttes d’huile d’arbre à thé ou une solution de 10% de glutaraldéhyde

bien se sécher les pieds et ne pas se chausser immédiatement après un bain de pieds

marcher pieds nus le plus possible

utiliser une crème (prescrite par le médecin) contenant des antibiotiques qui stoppent le développement des bactéries

porter des semelles à base de charbon actif absorbant la transpiration.

5. Existe-t-il d’autres traitements ?

Si vous transpirez de façon excessive, consultez un médecin. Des médicaments dérivés de l’atropine réduisent la transpiration, mais présentent des effets secondaires (bouche sèche, lourdeurs d’estomac, etc.) Dans les cas graves de mains moites, on recourt à l’ionophorèse (tremper les mains 20 minutes dans des bacs d’eau salée soumis à de légers courants électriques). Une technique plus radicale : l’injection locale de Botox qui bloque la stimulation des glandes sudoripares durant 6 à 12 mois. Ou une mini-aspiration des glandes sudoripares, assez comparable à la liposuccion.