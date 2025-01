Envie d’arrêter de fumer? Une application fait de votre montre connectée un soutien précieux

Pour ceux qui placent l’arrêt du tabac en tête de leur liste de bonnes résolutions, voici une bonne nouvelle: votre montre connectée peut vous y aider. Une application britannique intervient lorsque la montre détecte les gestes typiques associés à la cigarette.

Les montres connectées peuvent déjà contribuer de nombreuses façons à une meilleure santé: elles mesurent la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress, surveillent votre rythme cardiaque et vous incitent à faire du sport et à bouger. Désormais, l’aide au sevrage tabagique s’ajoute à cette liste.

À l’Université de Bristol, un logiciel a été développé pour exploiter les capteurs de mouvement de la montre afin de détecter les gestes typiques associés au fait de fumer. Si la montre détecte qu’une cigarette est allumée, elle rappelle à son porteur qu’il ou elle avait prévu d’arrêter.

Un outil pour briser les automatismes

Des recherches supplémentaires restent nécessaires, mais les premiers tests révèlent des résultats encourageants: deux tiers des participants rapportent que la montre renforce leur prise de conscience de leur dépendance et les aide à rompre l’automatisme du tabagisme.

« Pour ceux qui essaient d’arrêter de fumer, une première rechute est un moment délicat, avec le risque de replonger complètement », explique Chris Stone, chercheur à l’Université de Bristol. « Les gens apprécient les smartwatches. Ils aiment recevoir une notification dès qu’ils se mettent à fumer. Si nous pouvons identifier ce moment de rechute et intervenir précisément à cet instant, nous avons une chance d’améliorer les chances de succès du sevrage tabagique. »