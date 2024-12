Avez-vous déjà souffert du « cœur des fêtes »?

Repas conviviaux, amuse-bouches festifs, vin et cocktails... Les repas de fête sont agréables et savoureux, mais certainement pas sans danger, avertit le cardiologue Menno Baars de HartKliniek. « En consommant trop de boissons alcoolisées et en ayant une alimentation riche, vous pouvez soudainement souffrir d’une arythmie cardiaque appelée fibrillation auriculaire. Ce phénomène est également connu sous le nom de ‘syndrome du cœur des fêtes’. »

Le « Holiday Heart Syndrome », également appelé en français « syndrome du cœur des fêtes » ou « fibrillation des oreillettes », est une arythmie cardiaque (fibrillation auriculaire) qui peut apparaître soudainement. Cela se produit, par exemple, lorsque des personnes partent en vacances ou autour de Noël, période où l’on consomme souvent beaucoup d’alcool, parfois associé à une alimentation (trop) salée et (trop) grasse. « C’est un trouble du rythme cardiaque qui survient après avoir consommé une grande quantité d’alcool en peu de temps – environ quatre à cinq verres », explique Baars. « Les personnes qui ne boivent pas souvent de l’alcool peuvent avoir une réaction particulièrement forte lorsqu’elles en consomment soudainement. Le cœur commence alors à battre violemment et de manière irrégulière. Mais cela peut arriver à tout le monde, et plus on vieillit, plus le risque augmente. »

À quel point la fibrillation auriculaire est-elle dangereuse?

« En cas de fibrillation auriculaire, le rythme cardiaque devient irrégulier et, la plupart du temps, trop rapide. Ce n’est pas un trouble réellement mortel et il disparaît souvent spontanément, mais ce n’est certainement pas bénin. Si cela se produit fréquemment, cela peut endommager le cœur. Cela peut entraîner la formation de caillots sanguins, une insuffisance cardiaque et même des AVC », explique Baars.

Selon le cardiologue, il est tout à fait possible de boire un verre d’alcool pendant les fêtes, mais il recommande de ne pas en abuser. « L’alcool est vraiment très mauvais pour le cœur. Et aussi pour d’autres cellules de votre corps. Une petite quantité, ça peut aller. Un verre peut même être bénéfique pour lutter contre le stress. Mais buvez suffisamment d’eau en même temps pour éviter la déshydratation. Faites également attention à ce que vous mangez. Donc, évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés. »

Que faire si vous souffrez du syndrome du cœur des fêtes?

« Le Holiday Heart Syndrome disparaît généralement en arrêtant de consommer de l’alcool. Ce n’est pas une crise cardiaque, mais un trouble du rythme cardiaque. Dans la plupart des cas, les symptômes s’estompent le lendemain », explique le spécialiste. « Si les symptômes persistent plus longtemps, contactez votre médecin traitant. Il se peut qu’il y ait un problème plus sérieux et/ou qu’un traitement médical soit nécessaire pour rétablir le rythme cardiaque. Si d’autres symptômes apparaissent, comme un essoufflement ou des étourdissements, appelez immédiatement le 112. »

Source: PlusOnline.nl