Ces symptômes anodins pourraient cacher un cancer colorectal

Comme pour de nombreux autres cancers, les tumeurs colorectales provoquent souvent peu ou pas de symptômes à un stade précoce. Cependant, certains symptômes ou changements dans votre transit intestinal peuvent être considérés comme des signaux d’alarme. Le gastro-entérologue Luc Colemont, de l’organisation Stop Darmkanker, en énumère les principaux.

Les États-Unis ont mené une campagne publicitaire marquante afin de sensibiliser aux signes avant-coureurs du cancer colorectal. Cette campagne posait des questions intrigantes telles que: « Vous sentez-vous bien? Avez-vous un bon appétit? Êtes-vous âgé de 50 ans ou plus? »

« L’objectif était de rappeler que ce type de cancer ne provoque généralement pas de symptômes spécifiques à un stade précoce. Cela souligne encore une fois l’importance de réaliser régulièrement un test de dépistage des selles pour détecter toute anomalie dès le départ », détaille Luc Colemont.

En outre, certains éléments peuvent être typiquement associés au cancer colorectal et justifient une consultation rapide chez votre médecin généraliste.

Perte de sang

Remarquer du sang dans les selles est toujours alarmant. Si le sang est rouge vif et séparé des selles, ou visible sur le papier toilette, il s’agit souvent d’hémorroïdes. Cependant, si cela se répète fréquemment, il est important de consulter votre médecin pour un examen et un traitement appropriés.

« Lorsque le sang est mélangé aux selles ou d’une teinte plus foncée, il est impératif de consulter », insiste le Dr. Colemont. « Ce signe, en particulier s’il persiste plusieurs jours ou semaines, nécessite une évaluation approfondie. N’ayez pas peur d’en parler à votre médecin. D’autres causes sont possibles, mais on conseille toujours de réaliser un examen complémentaire. »

Douleurs abdominales et crampes

Des douleurs persistantes ou des crampes abdominales, notamment lorsqu’elles surviennent la nuit, constituent un autre signal d’alerte potentiel. Si ces douleurs sont nouvelles et reviennent régulièrement sur plusieurs semaines, il est crucial de demander un avis médical. Là encore, d’autres causes peuvent expliquer ces symptômes, mais il est essentiel de ne pas les ignorer.

Modification du rythme de défécation

La plupart des gens ont un rythme intestinal relativement stable. Celui-ci est souvent associé à des moments précis, comme après le petit-déjeuner ou le déjeuner. Cependant, si ce schéma est perturbé sans raison apparente (par exemple, sans voyage ou changement d’environnement) et que cela persiste pendant plusieurs semaines, cela peut être un signal d’alarme.

Un exemple : une personne habituée à aller à la selle uniquement le matin commence à ressentir le besoin d’y aller également en fin d’après-midi ou la nuit. Cela devient encore plus préoccupant si la personne doit se lever la nuit en raison d’une forte envie de déféquer. Ce type de changement mérite d’être discuté avec un professionnel de santé.

Fausse envie de déféquer

Ressentir fréquemment une envie pressante d’aller à la selle, sans qu’aucune matière fécale ne soit finalement expulsée, peut également être un signe à surveiller. Si cette sensation de « fausse urgence » se répète souvent, il est important de ne pas l’ignorer et de consulter un médecin.

Perte de poids sans raison apparente

Si vous perdez du poids de manière progressive sans modifier votre alimentation, votre mode de vie ou suivre un régime, cela nécessite des investigations approfondies. Bien que cette perte de poids puisse avoir diverses causes, comme des troubles de la thyroïde ou des problèmes d’absorption des graisses, elle peut également être liée au cancer colorectal. Un examen médical s’impose pour en déterminer l’origine.

Fatigue persistante et anémie

La fatigue intense et prolongée, souvent accompagnée d’une anémie (manque de globules rouges ou de fer dans le sang), peut également signaler un problème sous-jacent, y compris un cancer colorectal. Si vous vous sentez fréquemment épuisé sans raison apparente, un simple test sanguin peut révéler une éventuelle carence en fer ou une anémie.

En cas d’anémie sévère, des symptômes tels que des sensations de vertige ou des difficultés à monter les escaliers peuvent apparaître. « Ces symptômes peuvent être liés au cancer colorectal, mais ne signifient pas nécessairement que vous en êtes atteint », rassure le Dr. Colemont. « L’essentiel est de reconnaître ces signaux et de les faire vérifier rapidement pour éviter toute aggravation. Le cancer colorectal évolue lentement, et un diagnostic précoce permet de le traiter efficacement. »