Comment reconnaître un cancer du cou et de la tête?

Les cancers de la tête et du cou sont des maladies assez fréquentes, mais qui ne sont détectées qu’à un stade avancé. Face à ce constat, la Société européenne de la tête et du cou (EHNS) souhaite améliorer la sensibilisation de la population. Sur son site web, elle met notamment l’accent sur les symptômes et les facteurs à risque.

On parle assez peu des cancers de la tête et du cou. Ils ne sont pas aussi connus que ceux du sein et de la prostate. Et pourtant, en Belgique, on comptabilise environ 2000 nouveaux cas par an. Ils touchent principalement les hommes et les femmes âgés de plus de 60 ans. Grâce à une détection précoce de la maladie et à un traitement adapté, le taux de survie des patients augmente de 80 à 90%, mais il est encore rare de déceler l’affection à un stade précoce. Parmi ses nombreuses missions, l’EHNS veut notamment attirer l’attention sur ces types de cancer afin de procéder à des diagnostics précoces.

1 pour 3

Les cancers du cou et de la tête font référence à des tumeurs qui prennent place dans la muqueuse des voies respiratoires et digestives supérieures. Neuf de ces cancers sur dix se manifestent au niveau du pharynx, de la bouche ou du larynx. Dix autres pour cent se situent dans la cavité nasale, les sinus et les glandes salivaires. Au début de la maladie, peu de symptômes apparaissent. Ceux qui se manifestent peuvent être décelés à l’occasion d’autres maladies. Par conséquent, peu de patients feront la démarche de consulter un spécialiste.

Les symptômes

Pour diagnostiquer ce type de cancers plus rapidement, des médecins ont mis au point le concept de 1 pour 3. Si vous notez l’un de ces symptômes pendant plus de trois semaines sans aucune amélioration, il est urgent de consulter un médecin:

Une langue douloureuse avec des plaies ou des aphtes dans la bouche, ainsi que des taches rouges ou blanches Un mal de gorge Une douleur et des difficultés à avaler Une voix rauque persistante Un nez bouché ou des saignements Des ganglions ou un gonflement dans le cou

Les facteurs à risque

Le tabac et l’alcool sont les facteurs à risque principaux des cancers de la tête et du cou. De nombreux cas de cancer de la tête et du cou peuvent également être attribués à une infection au Papilloma virus humain (HPV). Et pour cause, ce virus très courant peut affecter la peau et les muqueuses qui bordent certaines parties du corps à plusieurs endroits.

Mais d’autres factures de risque existent. Ainsi, les hommes qui consomment plus de trois verres d’alcool par jour (plus de deux pour les femmes), combinés au tabac, ont davantage de risques de tomber malade. Le tabagisme passif semble aussi être un facteur à risque non négligeable.