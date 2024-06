Créez vos propres cosmétiques avec... les fonds de frigo!

La skincare ne concerne plus seulement l’éclat de la peau, mais vise également à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Chaque année, une grande quantité de nourriture est gaspillée en Belgique, principalement en raison de la surconsommation, de la planification tardive des repas et d’un manque d’inspiration quant à la manière de cuisiner et/ou de réutiliser les ingrédients restants. Ainsi, « nous gaspillons en moyenne 345kg de nourriture par personne chaque année », selon le WWF. Pour encourager les Belges à penser « out of the kitchen » tout en cherchant à avoir une peau éclatante, HelloFresh, en collaboration avec la dermatologue Ingrid van Riet, lance des recettes de soins de la peau basées sur des ingrédients de saison fréquemment gaspillés.

Selon Ingrid van Riet, une bonne routine de soins de la peau est un moyen efficace de prévenir le vieillissement cutané. « Outre les nombreuses crèmes et produits cosmétiques déjà existants, certains ingrédients de votre propre cuisine vous permettent parfois d’aller plus loin », explique-t-elle. « Par exemple, les masques pour le visage permettent à la peau d’absorber les vitamines des légumes, le riz peut être un exfoliant idéal tandis que les flocons d’avoine sont une véritable source d’hydratation pour les peaux sèches. »

Penser au-delà de la cuisine

Les aliments ne doivent pas toujours finir dans une assiette. Certains ingrédients peuvent également être utilisés pour créer sa propre routine skincare maison, explique l’experte. « Prenons le concombre: ce légume contient plusieurs vitamines et minéraux comme le potassium qui contribue au bon équilibre hydrique de l’organisme », explique Valérie Lalisang, diététicienne chez HelloFresh. « Mais le concombre a aussi la capacité de donner de l’éclat à la peau », reprend Ingrid van Riet. « Il peut l’hydrater, lui donner un meilleur aspect et lutter contre le vieillissement cutané. Vous souffrez également de poches sous les yeux ou de coups de soleil? Le concombre peut véritablement faire des miracles. »

Recettes de skincare basées sur des ingrédients de saison

Armez-vous de vos fonds de frigo et d’armoires, et suivez ces recettes pour créer votre propre routine beauté.

Masque pour le visage à base de concombre, de petits pois et de flocons d’avoine Masque pour le visage à base de concombre, de petits pois et de flocons d’avoine Épluchez le concombre, enlevez les graines et coupez-le en morceaux. Égouttez une cuillère à soupe de petits pois et transformez-les en purée. Vous pouvez le faire à l’aide d’un mortier, d’un mixeur ou d’un mélangeur à main. Ajoutez quelques grandes cuillères de flocons d’avoine et mixez à nouveau. Ajoutez enfin le concombre et mixez pour obtenir une pâte crémeuse. Laissez le masque sur la peau pendant 10 à 15 minutes.

Gommage pour le visage à la carotte, au riz cru et au miel ou à l’huile Gommage pour le visage à la carotte, au riz cru et au miel ou à l’huile Épluchez et coupez les carottes résiduelles en tranches. Ajoutez les carottes en morceaux et quelques cuillères à soupe de riz non cuit dans un mixeur. Mixez jusqu’à ce que les grains aient une taille de 1 à 2 millimètres. Pour plus d’hydratation, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de miel ou d’huile de votre choix. Appliquez le gommage sur la peau et exfoliez-la pendant quelques minutes. Laissez agir le mélange pendant une minute, puis rincez.

Bain de pieds au magnésium, au concombre et à la menthe Bain de pieds au magnésium, au concombre et à la menthe Remplissez un bol d’eau tiède. Ajoutez du sel marin, quelques tranches de concombre et des feuilles de menthe écrasées.