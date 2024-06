De bonnes lunettes pour chaque problème

Des lunettes ou des lentilles adaptées permettent de résoudre de nombreuses gênes visuelles, par exemple celles causées par le travail sur écran ou par l’obscurité.

Si la lunetterie ne connaît pas de grandes révolutions, les nouvelles technologies offrent une vision toujours plus nette à ceux qui ont en besoin.

Quelles lunettes ou lentilles sont les plus appropriées pour protéger les gros consommateurs d’écrans ?

Travailler sur un écran est un sport de haut niveau pour les yeux, car non seulement regarder de si près demande au muscle oculaire un effort de concentration important mais les clignements sont également beaucoup moins nombreux, analyse l’optométriste Tijl Van Mierlo, chargé de cours à l’Odisee Hogeschool. A la clé : fatigue, yeux rouges et/ou maux de tête. Si vous passez beaucoup de temps devant un écran, des lunettes d’ordinateur peuvent être utiles. Leurs verres sont progressifs, la zone du bas aidant à la lecture et à une bonne vision de près, la zone du haut offrant une vision nette à distance moyenne. Contrairement aux verres progressifs ordinaires, ils n’offrent pas de correction pour la vision de loin. Les lentilles de contact multifocales sont conçues pour vous donner une image nette à toutes les distances, mais elles ne sont pas conçues pour les distances intermédiaires. Si vous préférez les lentilles, demandez à un spécialiste de les ajuster. Sachez toutefois que puisque vous clignez moins des yeux, vos lentilles risquent de se dessécher plus rapidement si vous travaillez longtemps sur écran.

Dans quelle mesure la lumière bleue est-elle dangereuse ?

Contrairement à la lumière UV, il n’existe aucune preuve que la lumière bleue soit nocive pour les yeux. Mais on sait qu’elle peut affecter l’horloge biologique et les habitudes de sommeil en perturbant la production de mélatonine (hormone du sommeil). Il existe donc un risque qu’elle constitue une nuisance lorsque, le soir, vous surfez sur votre smartphone. Des filtres anti-lumière bleue sont capables de bloquer ce phénomène. Ils ont fait l’objet d’un certain engouement mais n’ont pas la même efficacité pour tout le monde. Si vous êtes très sensible à la lumière bleue, la meilleure solution est de ne plus utiliser d’écran quelques heures avant de vous coucher.

Ces verres qui s’adaptent électroniquement ont été mis au point par la société belge Morrow, une spin-off du centre de recherche Imec et de l’Université de Gand. Ils permettent de lire confortablement, mais aussi de passer en douceur à la vision intermédiaire et à la vision de loin. Ils contiennent une technologie à cristaux liquides intégrée dans la lentille. Un bouton situé sur la monture permet d’activer les signaux électroniques des lunettes. La puissance des verres est convertie en vision de près ou de loin, selon que vous souhaitez lire, monter des escaliers ou conduire. Ainsi, il n’y a plus de transition comme avec les verres progressifs habituels.

Quel filtre ou traitement choisir pour ses verres de lunettes ?

Il est utile de doter ses verres multifocaux d’un revêtement de protection de qualité. Pour un surcoût limité – de 10 à 50 € – il augmente considérablement la durée de vie des verres car il les rend plus résistants tout en réduisant les dommages causés par la saleté, la graisse et les rayures. Ces dernières années, les principaux fabricants de verre ont créé des revêtements si efficaces que les verres peuvent durer des années. Les grandes différences de prix tiennent à la conception elle-même. Plus les verres embarquent de technologie pour rendre les transitions entre les différentes distances agréables et plus ils sont personnalisés, meilleure est la vision mais aussi plus le prix grimpe. Cette technologie avancée a fait de tels progrès que l’adaptation à la vision progressive est très rapide, à peine quelques heures.

Beaucoup de gens ont des problèmes de vision nocturne, gênants au volant. Les lunettes de nuit sont-elles une bonne solution ?

Si vous rencontrez des problèmes de vision nocturne, commencez par vérifier la puissance de vos lunettes et, ensuite, s’il n’y a pas de cause médicale. Si ce n’est pas le cas et que vos yeux ont du mal à s’adapter à l’obscurité, il existe des filtres/revêtements de couleur jaune qu’on applique sur les verres pour obtenir un meilleur contraste et une vision nocturne plus nette. Ces filtres neutralisent la lumière bleue. Certaines lunettes très perfectionnées intègrent même déjà une technologie de correction de la vision nocturne. Elles représentent une excellente solution pour la conduite, d’autant plus que nos routes et autoroutes sont de moins en moins éclairées la nuit.