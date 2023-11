De nombreux diabétiques souffrent de complications

Une étude mondiale de la Fédération internationale du diabète (FID) révèle que 72% des personnes atteintes de diabète ont été diagnostiquées parce qu’elles souffraient d’au moins une des complications liées à la maladie, comme la perte de la vue, les lésions nerveuses ou les maladies cardiaques.

En outre, la quasi-totalité (94%) des personnes interrogées a connu une ou plusieurs complications liées au diabète au cours de leur vie. Le risque de complications représente un stress important pour les personnes diabétiques. Plus de la moitié (55%) des personnes interrogées déclarent s’inquiéter souvent des complications liées au diabète.

Le risque de complications peut être considérablement réduit grâce à une détection précoce, un traitement adéquat et des soins auto-administrés pertinents, est-il encore indiqué dans l’étude. Interrogés sur la prévention des complications, quatre répondants sur cinq (84%) pensent qu’ils auraient pu faire plus; près de deux tiers (62%) pensent que leur professionnel de santé aurait pu faire plus.

Un mal silencieux

Plusieurs facteurs de risque augmentent la probabilité de développer un diabète de type 2: antécédents familiaux, poids, âge, origine ethnique, inactivité et diabète gestationnel, dont certains peuvent être réduits grâce à des habitudes alimentaires saines et à l’activité physique.

Le diabète de type 2, qui représente plus de 90% de l’ensemble des diabètes, se développe souvent silencieusement, avec des symptômes qui passent inaperçus. Par conséquent, de nombreuses personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées et, comme le suggère l’étude, les complications sont déjà présentes. Les complications les plus courantes parmi les personnes interrogées sont les problèmes oculaires (46%), les problèmes de pieds (38%) et les problèmes de santé bucco-dentaire (37%).

Le diabète de type 1 est quant à lui une maladie auto-immune qui se développe fréquemment dès l’enfance ou chez les jeunes adultes.