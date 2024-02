De quel type de maux de tête souffrez-vous?

Lancinants, sourds, pulsatiles... Les maux de tête prennent différentes formes mais ont pour point commun la douleur.

Tout le monde a déjà souffert au moins une fois de maux de tête. Pour certains, il s’agit d’une douleur passagère, facile à soulager. Pour d’autres, c’est bien plus intense et parfois même invalidant.

Algie vasculaire de la face ou céphalées en grappe

Les céphalées en grappe se manifestent par des crises multiples dans un temps assez bref. La maladie peut être épisodique ou chronique. Dans le premier cas, les maux de tête sont présents de façon quotidienne au cours d’une période déterminée (p. ex. du 1er mars au 15 avril), avant de disparaître. Il arrive que les crises reviennent chaque année à la même saison.

Certains associent cette périodicité à l’augmentation de l’intensité lumineuse à l’arrivée du printemps ou, au contraire, à sa diminution en automne, mais cela n’a jamais pu être scientifiquement confirmé.

Dans la forme chronique, cette périodicité est absente mais il ne se passe pas un mois sans une ou plusieurs crises. La douleur est localisée à un endroit précis, généralement derrière l’oeil, mais peut aussi irradier en direction du cou ou de la zone derrière l’oreille. Son caractère très violent a déjà poussé certaines personnes au suicide. Elle s’accompagne généralement d’un besoin presque irrépressible de bouger.

Migraine

En 2019, l’OMS classait la migraine dans les trois pathologies les plus invalidantes – notamment chez les femmes, pour qui elle serait deux à trois fois plus fréquente que chez les hommes. Les scientifiques ne sont pas encore parvenus à élucider complètement ses mécanismes, mais un certain nombre de critères ont été fixés pour son diagnostic. On parle de migraine en présence d’au moins trois des éléments suivants:

céphalée modérée à sévère

douleur d’un seul côté du crâne

douleur pulsatile

douleur aggravée par les mouvements

nausées ou intolérance à la lumière et au bruit.

Elles peuvent être déclenchées par un manque de sommeil, la faim, une stimulation excessive des sens, le stress ou d’autres facteurs.

Céphalée de tension

Elle provoque des douleurs légères à modérées, des deux côtés de la tête, ainsi qu’une sensation de pression. Les symptômes ne sont pas aggravés par les mouvements. On peut souffrir d’une certaine sensibilité au bruit ou à la lumière, mais pas de nausées. Ces céphalées n’ont généralement pas de cause manifeste, mais un certain nombre de facteurs peuvent favoriser leur apparition : stress, déséquilibre hormonal, alimentation, alcool, manque de sommeil, etc.

Névralgie du trijumeau

La douleur, lancinante et brève (max 2 min), se manifeste à hauteur d’un nerf du visage. Elle est violente et touche le territoire innervé par une seule branche du nerf, comme le maxillaire supérieur ou inférieur. La crise peut être déclenchée lors du brossage des dents, par exemple, ou par exposition du visage à un vent froid. Parfois, la névralgie résulte d’une anomalie vasculaire au niveau du ganglion nerveux dans le cerveau, mais il n’y a pas toujours de cause apparente. Habituellement, un seul côté du visage est affecté.