Faire face à la douleur au travail

Trois travailleurs belges sur cinq souffrent de douleurs physiques, selon des chiffres communiqués lundi par Idewe. Le service externe pour la prévention et la protection au travail distille dès lors une série de conseils afin de les limiter alors que commence la Semaine de la douleur.

La douleur au travail est devenu le mal du siècle dans de nombreuses entreprises En particulier les douleurs dans le bas du dos, aux cervicales et aux épaules, qui sont les plaintes les plus diffuses auprès des travailleurs. Pour un travailleur sur quatre, elles sont même à l’origine de douleurs chroniques et occasionnent des incapacités de travail de courte et de longue durées. Parmi l’ensemble des malades de longue durée, un tiers souffre de douleurs physiques. Ce pourcentage est resté relativement constant au cours de la dernière décennie mais, en chiffres absolus, le nombre de malades de longue durée en raison de problèmes physiques n’a cessé d’augmenter.

Conseils pour prévenir la douleur au travail

La Semaine de la douleur veut attirer l’attention sur les travailleurs et travailleuses en souffrance, en donnant une série de conseils afin de prévenir les douleurs.

Les personnes avec un travail de bureau sont invitées à changer régulièrement de position et à se lever et marcher un peu: « Il est par ailleurs essentiel de rester actif même si l’on présente des douleurs », souligne Lode Godderis, CEO de Idewe. « Une étude a en effet montré que celui qui se maintient actif retrouve plus rapidement le chemin du travail. C’est une double victoire, pour vous-mêmes et pour votre travail », soutient-il.

La position compte aussi. Il est recommandé aux travailleurs de régler correctement leur chaise de bureau:

Asseyez-vous bien au fond de votre chaise, le dos contre le dossier, et réglez-en la hauteur de sorte que vos pieds se trouvent à plat sur le sol.

Votre postérieur doit se trouver à une hauteur supérieure à celle de vos genoux, et vos cuisses doivent être légèrement inclinées vers l’avant. Si vous ne pouvez pas ajuster la hauteur de votre table et que celle-ci est trop haute, réglez votre chaise à une hauteur supérieure et utilisez un repose-pied.

Il doit y avoir un espace de la taille d’un poing entre votre chaise et le creux de vos genoux.

Le creux formé au niveau de vos lombaires doit être soutenu par votre dossier. Le dossier de votre chaise de bureau doit donc de préférence être arrondi dans le bas.

Ainsi que l’écran:

Placez votre écran droit devant vous.

La partie supérieure de votre écran doit se trouver à la même hauteur que vos yeux.

Tendez votre bras droit devant vous. La distance qui vous sépare de l’écran doit être égale à la longueur de votre bras.

Source: Idewe