La canne blanche se dote d’une version high tech

Environ trois quarts des personnes aveugles et malvoyantes de notre pays utilisent la canne blanche. Cette aide bien connue évolue et dispose désormais d’une version plus sophistiquée, qui avertit à l’aide d’un signal sonore de la présence d’obstacles sur le chemin, assurant ainsi une plus grande sécurité.

L’évolution technologique dans le monde des aides aux malvoyants a connu un essor important ces dernières années. Outre les appareils de sous-titrage numérique ou les « compagnons audio » qui vous lisent des journaux, des magazines ou des livres, une version plus technologique de la canne blanche est désormais sur le point de voir le jour.

Plusieurs tentatives ont déjà été faites par le passé pour développer une version plus high tech de cette fameuse canne. « Aujourd’hui, avec le Rango de la société Go Sense, il existe enfin un type de canne intelligente qui fonctionne bien. Il s’agit d’un petit appareil en forme de cube, équipé de capteurs, que vous fixez au sommet de votre canne blanche habituelle. En outre, vous avez besoin d’une application sur votre smartphone et d’écouteurs connectés« , explique Flore Nollet, ergothérapeute à la Ligue braille. La version high-tech est destinée aux personnes qui maîtrisent déjà les techniques de marche avec une canne. Les capteurs scannent les obstacles de la tête aux pieds, d’une épaule à l’autre et jusqu’à 2,5 mètres devant l’utilisateur.

Avantages

Comme la canne blanche classique, la variante intelligente est également conçue pour repérer les obstacles éventuels afin que vous puissiez les éviter. « Avec la canne classique, il faut taper contre l’obstacle et faire une embardée à chaque fois, ce qui est assez fatigant. Le Rango a l’avantage de repérer les obstacles plus tôt, avant que vous ne tapiez dessus, ce qui vous permet de les contourner à l’avance. De plus, cette version intelligente peut également détecter des objets en hauteur, comme des boîtes aux lettres ou des branches, qu’un bâton ordinaire ne détecterait pas aujourd’hui ».

Dès que l’appareil détecte un obstacle, vous recevez un signal sonore en temps réel via les écouteurs situés dans votre oreille droite ou gauche, selon l’endroit où se trouve l’obstacle, et vous pouvez vous déporter dans la bonne direction. « Cette connexion se fait automatiquement via l’application Rango sur votre smartphone. Il est évident que vous devez l’avoir dans votre poche lorsque vous sortez ».

Essai préalable

La Ligue Braille a reçu des appareils Rango et les a fait essayer à ses clients. « Les résultats sont très personnels et donc très variés. Certains sont très enthousiastes et trouvent que l’appareil leur apporte une meilleure aide que la canne blanche ordinaire, tandis que d’autres sont gênés par les signaux sonores. C’est pourquoi, à la Ligue Braille, nous donnons aux gens la possibilité de tester cet appareil de manière approfondie au préalable. »

Options

Bonus: il existe une option qui vous permet de demander quand sont les prochains bus, trams, métros ou trains par une simple pression sur un bouton, sans avoir à sortir votre smartphone. Il comprend également une option « Où suis-je maintenant » qui vous permet de vérifier exactement où vous vous trouvez.

Remboursement ?

La variante high-tech a un prix élevé d’environ 2.000 euros et n’est pas (encore) remboursée dans notre pays. « Si vous souhaitez demander un remboursement pour de telles aides, vous devez soumettre un dossier bien documenté. À Bruxelles, où une réglementation similaire s’applique, c’est déjà le cas et certaines demandes ont déjà été approuvées pour des personnes malvoyantes et aveugles qui exercent une activité professionnelle. En France, où Rango a été développé, le système est déjà mieux établi et remboursé. »