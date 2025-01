Le déca est-il plus sain que le café classique?

Le déca n’est jamais complètement sans caféine... Est-ce donc une bonne alternative au café ordinaire?

Êtes-vous amateur de café? Alors vous savez probablement déjà qu’une tasse de café n’est pas seulement savoureuse, mais qu’elle vous donne aussi un petit regain d’énergie et vous rend plus alerte. De plus, de nombreuses études montrent que boire du café – à raison de trois à quatre tasses par jour – réduit le risque de diverses maladies comme le diabète et la maladie de Parkinson. Boire du café présente donc des avantages, mais en consommer trop peut aussi entraîner des inconvénients. Notamment des maux de tête, de la nervosité, de l’hypertension et des troubles du sommeil. Ces désagréments sont causés par la caféine. Mais que se passe-t-il si vous passez au déca? Est-il plus sain que le café « normal » ?

Pas complètement sans caféine

Après la décaféination des grains de café (la caféine est retirée avant la torréfaction), il reste toujours une petite quantité de caféine. Environ 0,1% subsiste. Pour une tasse entière, cela représente environ deux à quatre milligrammes de caféine par tasse. Dans une tasse « normale », on trouve environ 75 milligrammes. Une différence notable! Si vous ne buvez plus que du café décaféiné, vous consommez si peu de caféine que votre corps ne la ressentira pas. Les avantages, comme le regain d’énergie et l’amélioration de la vigilance, disparaissent donc également. D’un autre côté, les inconvénients disparaissent aussi.

Il est souvent dit que le café décaféiné serait mauvais pour la santé parce que les grains sont décaféinés à l’aide de substances chimiques. Mais ce n’est pas le cas. Le solvant utilisé n’entre jamais en contact direct avec les grains eux-mêmes et ceux-ci sont toujours rincés et passés à la vapeur par la suite pour éliminer d’éventuels résidus.

Bonne ou mauvaise alternative?

En conclusion, les amateurs de café qui ne présentent aucun trouble peuvent tout à fait continuer à consommer trois à quatre tasses de café classique par jour. Vous en buvez davantage? Dans ce cas, il est préférable de passer au déca. Cela vaut également pour les personnes sensibles à la caféine, notamment celles souffrant d’hypertension. Pour elles, le déca est une excellente alternative.

Ce conseil s’applique aussi aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Une consommation excessive de caféine peut en effet être nocive pour un fœtus ou le système nerveux d’un enfant pendant l’allaitement.

Source: Plusonline.nl