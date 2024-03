Le Nutri-Score fait sa révolution

Indicateur santé présent sur de nombreux emballages alimentaires, le système du Nutri-Score vient d’être mis à jour, avec des corrections destinées à le rendre plus pertinent.

Le Nutri-Score est un système d’étiquetage qui permet de répartir les aliments d’une même famille alimentaire (par ex. plats préparés, matières grasses, biscuits…) en cinq catégories (de A à E), en fonction de leur valeur nutritionnelle. À quantités égales, un aliment estampillé «A» a donc une plus grande valeur nutritionnelle qu’un aliment similaire affichant un triste «E». Les aliments sont classés selon une formule assez complexe, suivant leur teneur en sucre, en sel, en graisses saturées, en produits végétaux, en fibres et en protéines, pour 100 grammes de produit. Une méthode de calcul qui vient d’être affinée, prenant en compte l’évolution de la recherche, ainsi que la présence de certains ingrédients discutables ou de nutriments intéressants, auparavant négligés.

Effective depuis janvier 2024, la nouvelle mouture du Nutri-Score change la classification d’environ 30 à 40% des aliments sur le marché. Les sodas lights sont ainsi davantage pénalisés par la présence d’édulcorants. Certains plats préparés, céréales de petit-déjeuner, biscuits ou yaourts à boire dégringolent également dans le classement. La viande rouge est pour sa part désormais moins bien classée que la viande blanche. À l’inverse, certains poissons gras (sardines au naturel, par ex.) voient leur indice amélioré, tout comme certains plats préparés pauvres en sel/sucre, fromages à pâte pressée (type emmental), huiles végétales riches en graisses insaturées et produits à base de céréales complètes.

Attention, toutefois: une période de transition, courant jusque fin 2025, a été accordée aux fabricants pour adapter leurs emballages. D’ici là, impossible de savoir si c’est le nouveau ou l’ancien calcul qui est affiché sur les étiquettes! Pour y voir clair, à l’heure actuelle, une seule solution: passer par des calculateurs sur internet ou des applications mobiles. Ces dernières permettent de connaître la classification d’un produits en scannant simplement son code-barre. Un peu fastidieux tout de même, on vous l’accorde!