Le passage à l’heure d’hiver a chamboulé votre sommeil: nos conseils

Cela fait déjà plusieurs jours que nous sommes passés à l’heure d’hiver et vous ne parvenez toujours pas à dormir des nuits complètes? Les experts militent depuis un certain temps pour l’abolition de ce système car il a un impact négatif sur la santé. Voici quelques conseils pour vous aider à vous adapter rapidement à ce nouveau cycle.

Avec le passage à l’heure d’hiver, la nuit tombe une heure plus tôt, tandis que le soleil se lève plus vite le matin. Cela a évidemment un impact important sur notre horloge biologique interne. Pour autant, nous ressentons généralement plus de difficultés à nous adapter à l’heure d’été plutôt que l’inverse. Et pour cause: l’heure d’hiver est plus en phase avec notre horloge biologique naturelle. Celle-ci s’aligne en effet au rythme du soleil, ce qui explique pourquoi les gens manquent souvent de sommeil pendant l’été.

Selon les scientifiques du sommeil, moins de lumière le soir, comme c’est le cas en hiver, accélère un peu notre horloge biologique. De ce fait, nous nous coucherons un peu plus tôt le soir et nous nous réveillerons un peu plus tôt. Mais les plus sensibles d’entre nous peuvent néanmoins ressentir les effets du changement d’heure durant la saison froide et éprouver des difficultés à s’endormir plus tôt. Heureusement, ce n’est pas une fatalité. On vous donne des conseils pour améliorer votre sommeil.

Sortez suffisamment

L’exposition à la lumière aide l’horloge biologique à se réinitialiser. Par conséquent, sortez immédiatement après vous être levé, même si le temps est nuageux. La luminosité et la clarté de la lumière du jour sont 100 fois plus fortes que la lumière artificielle. Les personnes très sensibles à l’effet de la lumière peuvent également recourir à la luminothérapie.

La lumière agit de plusieurs manières. Par exemple, il existe des connexions directes entre la rétine qui reçoit la lumière et l’horloge biologique, mais aussi avec les centres cérébraux qui régulent nos humeurs. Ainsi, la lumière nous donne de l’énergie dès le réveil et elle a un impact positif sur le métabolisme de l’insuline.

Enfin, l’exposition à la lumière freine fortement la production de mélatonine (hormone du sommeil). Or, plus on la bloque au réveil, plus vite elle s’active le soir venu, ce qui permet de mieux dormir la nuit suivante.

Rituels et régularité

La régularité est indispensable pour un sommeil réparateur, en particulier pour les personnes souffrant de troubles du sommeil. Essayez donc de vous coucher tous les soirs à la même heure. Il est préférable de terminer la journée deux heures avant le coucher par des rituels relaxants: prenez un bain, tamisez les lumières, lisez ou regardez la télévision, buvez une boisson chaude (mais pas du café!). De cette manière, votre corps reconnaît les signaux et se prépare pour la nuit. Même le week-end, il est également préférable de conserver cette régularité.

Bougez

L’exercice physique, surtout en hiver, peut vous donner beaucoup d’énergie. En faisant une promenade ou une séance de sport le matin, ou simplement en allant au travail à vélo, vous produirez plus d’endorphines et vous vous sentirez moins fatigué.