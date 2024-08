Un bon sommeil rétablit notre niveau d’énergie, mais une nouvelle recherche de l’Université Cornell aux États-Unis montre que dormir a également une autre fonction: réinitialiser la mémoire.

Lorsque nous apprenons ou expérimentons de nouvelles choses, des neurones (cellules nerveuses) deviennent actifs dans l’hippocampe, une zone de notre cerveau qui est vitale pour la mémoire. Plus tard, pendant que nous dormons, ces mêmes neurones répètent le même schéma d’activité. Ainsi, le cerveau stocke ces souvenirs dans le cortex, une autre grande zone de notre cerveau.

Mais comment se fait-il que nous puissions continuer à apprendre de nouvelles choses tout au long de notre vie sans épuiser tous nos neurones ? Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Science révèle qu’à certains moments du sommeil profond, certaines parties de l’hippocampe se mettent en pause, permettant ainsi aux neurones de se réinitialiser.

« De cette manière, notre cerveau peut réutiliser les mêmes ressources, c’est-à-dire les mêmes neurones, le lendemain pour de nouvelles expériences d’apprentissage », explique Azahara Oliva, professeure adjointe de Neurobiologie et Comportement, et l’une des auteurs de la recherche.

L’hippocampe est divisé en trois zones : CA1, CA2 et CA3. CA1 et CA3 sont impliqués dans l’encodage des souvenirs liés au temps et à l’espace, et sont bien connus de la science. On en sait moins sur CA2, dont la nouvelle étude a découvert qu’il met l’hippocampe en pause et le réinitialise pendant le sommeil.

Maladie d’Alzheimer

Les chercheurs pensent qu’ils pourraient renforcer la mémoire en manipulant les mécanismes de consolidation de la mémoire. Cela pourrait aider lorsque la fonction de la mémoire faiblit, comme dans le cas de la maladie d’Alzheimer.

Plus important encore, ils ont maintenant des preuves pour explorer des moyens d’effacer des souvenirs négatifs ou traumatiques, ce qui pourrait aider à traiter des troubles tels que le syndrome de stress post-traumatique.

Enfin, l’étude aide à expliquer pourquoi tous les animaux ont besoin de dormir: non seulement pour fixer les souvenirs, mais aussi pour réinitialiser le cerveau et le maintenir en activité pendant les heures de veille. « La mémoire est un processus dynamique », conclut Oliva.

Source: IPS