Les arythmies cardiaques ne provoquent souvent aucun symptôme

Un cœur qui semble soudainement dérailler peut être inquiétant, mais cela ne signifie pas forcément qu’il y a un problème grave. À l’inverse, il est prouvé que certains Belges souffrant d’une arythmie cardiaque urgente ne la remarquent pas du tout. Et cela peut avoir de graves conséquences sur la santé.

D’après une étude menée par la Caisse autonome d’assurance maladie Helan et l’application de santé FibriCheck – qui permet de surveiller son rythme cardiaque -, de nombreuses arythmies potentiellement dangereuses passent inaperçues, car elles ne provoquent aucun symptôme. Cependant, si elles ne sont pas traitées à temps, elles augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque, en particulier chez les personnes âgées. Selon les chiffres de la Société européenne de cardiologie, une personne sur trois de plus de 55 ans est à risque d’arythmie cardiaque.

Trouble urgent

Ce qui est frappant dans cette étude, c’est que l’application a détecté une arythmie cardiaque urgente chez environ 1047 personnes. Pourtant, 70% d’entre elles ne présentaient aucun symptôme, ignorant ainsi la gravité de leur condition. La caisse d’assurance maladie insiste sur l’importance de surveiller régulièrement son rythme cardiaque, même en l’absence de signes visibles. Par exemple, certaines arythmies comme la fibrillation auriculaire (FA), caractérisée par des battements irréguliers et souvent trop rapides du cœur, augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral par cinq.

Mesures préventives

« De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme, ce qui rend d’autant plus crucial le dépistage et le traitement précoces des arythmies cardiaques. Une détection rapide et un suivi approprié permettent de prévenir jusqu’à 75% des accidents vasculaires cérébraux liés aux arythmies. Grâce à FibriCheck, nous aidons nos membres à surveiller leur santé de près, afin qu’ils puissent agir rapidement si nécessaire », explique Lynn Pellens, experte en promotion de la santé et en prévention au Helan Independent Health Insurance Fund. « En plus de détecter les cas urgents, nous pouvons également rassurer nos membres: par exemple, nous avons observé 58.123 lectures normales chez des utilisateurs qui présentaient des symptômes, mais qui, heureusement, ne souffraient pas d’arythmie cardiaque. »

Autosurveillance régulière

Avec l’application FibriCheck, les utilisateurs peuvent surveiller leur rythme et leur fréquence cardiaque de manière autonome, permettant ainsi de détecter rapidement les arythmies. Cette application repose sur la technologie de photopléthysmographie (PPG), qui utilise l’appareil photo d’un smartphone pour mesurer le rythme cardiaque en seulement une minute. Une fois la mesure effectuée, l’algorithme d’intelligence artificielle de FibriCheck, certifié sur le plan médical, analyse le rythme cardiaque et fournit des résultats instantanés. Les utilisateurs peuvent ainsi contrôler leur rythme cardiaque à tout moment, où qu’ils soient.