Les frais supplémentaires pour les médicaments indisponibles désormais remboursés

Bonne nouvelle pour ceux qui doivent prendre des médicaments qui ne sont pas disponibles dans notre pays. À partir du 1er janvier, les patients n’auront plus à supporter eux-mêmes les frais supplémentaires liés à l’importation de ces médicaments. « Les patients ne doivent pas être les victimes d’une pénurie de médicaments en stock », a déclaré le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.

La liste des médicaments temporairement ou durablement indisponibles dans notre pays s’est allongée ces dernières années. Les raisons en sont très diverses, allant de pénuries mondiales de matières premières à des décisions commerciales.

Lorsque vous, en tant que patient, devez prendre un tel médicament, vous n’avez souvent pas d’autre choix que de le faire importer par la pharmacie depuis l’étranger ou de le remplacer par un médicament alternatif – souvent plus coûteux. Les frais de transport et autres coûts associés n’étaient jusqu’à présent pas remboursés. Cela changera à partir de 2025, selon le ministre Vandenbroucke. Cela ne signifie pas que ces médicaments seront soudainement de nouveau disponibles dans notre pays, mais pour certains d’entre eux, les frais supplémentaires seront remboursés, de sorte que le patient ne paiera plus que le ticket modérateur. Une solution a été trouvée grâce à une collaboration entre les pharmacies et les mutualités.

Deux catégories

Deux catégories spécifiques de médicaments sont concernées par la nouvelle réglementation. La première concerne les médicaments que le pharmacien peut importer en raison de leur indisponibilité dans notre pays, lorsqu’il n’existe aucune alternative valable. La seconde catégorie inclut les médicaments indisponibles qui ne peuvent être remplacés que par un médicament non remboursé.

Dans les deux cas, il s’agit de médicaments dont l’utilisation est urgente et nécessaire pour éviter une détérioration grave de l’état de santé du patient et pour lesquels aucune autre alternative n’est disponible.

Pour éviter toute confusion, l’INAMI établira une liste des médicaments dont les frais supplémentaires seront désormais remboursés, à destination des pharmacies et des mutualités.