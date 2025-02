Les kiwis et les asperges contiennent le moins de pesticides

Parmi tous les fruits et légumes, les agrumes contiennent le plus de pesticides, selon le guide néerlandais « PesticidenEetwijzer ». En revanche, les asperges en présentent à peine quelques traces.

D’après le Pesticide Action Network (PAN) des Pays-Bas, les agrumes contiennent en moyenne des résidus de 4,2 types de pesticides. Les fraises et les cerises occupent respectivement la deuxième et la troisième place, avec une moyenne de 3,7 et 3,5 types. Du côté des légumes, la laitue (3,6), le pak-choï et le poivron (2 chacun) sont ceux qui comptent le plus de variétés de pesticides.

Globalement, les fruits affichent une moyenne de 2,7 types de pesticides, contre 1,4 pour les légumes. Les fruits les plus propres sont le kiwi et la pastèque, avec 0,6 type de pesticide en moyenne. Mais le véritable champion se trouve parmi les légumes: les asperges ne présentent pratiquement aucune trace de pesticides.

Femmes enceintes

Les analyses proviennent de l’Autorité néerlandaise de sécurité alimentaire et des produits de consommation (NVWA). Selon PAN Nederland, ces informations sont particulièrement importantes pour les femmes enceintes et les familles qui préparent elles-mêmes les repas de leur bébé ou de leur enfant. En Europe, les petits pots pour bébés et jeunes enfants sont soumis à une limite maximale de résidus de pesticides fixée à 0,01 mg/kg, soit bien moins que les seuils autorisés pour les fruits et légumes classiques.

Parmi les aliments analysés, 73% contiennent des résidus d’un ou plusieurs pesticides, et la moitié (51%) présente même plusieurs résidus à la fois. Un légume ou un fruit sur cinq contient un ou plusieurs pesticides de la famille des PFAS, tandis que 16% renferment des perturbateurs endocriniens.

Cocktail de substances

La grande majorité des analyses restent certes en dessous des seuils légaux, mais ces limites sont trop restrictives, affirme PAN Nederland. Elles sont en effet établies pour chaque substance prise individuellement, sans prendre en compte l’effet cocktail, c’est-à-dire l’exposition simultanée à plusieurs substances chimiques.