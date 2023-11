Les patients ne devront plus payer pour les transports entre hôpitaux

A partir du 1er janvier, les patients ne devront plus payer la facture des transports planifiés entre hôpitaux lorsqu’ils seront admis pour une opération ou un traitement et qu’ils devront, par exemple, être transportés vers un hôpital plus spécialisé, a annoncé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, au cours du congrès de « Kom Op Tegen Kanker ». Un montant de 13,5 millions d’euros sera investi à cet effet.

Certaines interventions spécialisées demandent une concentration de l’expertise à un endroit. Dans le cadre des réseaux hospitaliers, les hôpitaux passent des accords sur la répartition des tâches, ce qui implique parfois que les patients doivent être transportés vers un autre hôpital pour un traitement ou une intervention.

Les patients se voient souvent présenter des factures élevées et imprévisibles des mois plus tard, pour des sommes qui atteignent parfois 1.600 euros.

A partir de l’an prochain, le patient ne recevra plus de facture pour les transports planifiés entre hôpitaux lorsqu’il est préférable qu’il aille dans un autre hôpital pour y recevoir un traitement ou une intervention chirurgicale pendant plus de 24 heures.

Actuellement, les patients hospitalisés qui sont transportés vers un autre hôpital et qui retournent dans l’hôpital référent dans les 24 heures, ou les patients transportés entre différents sites d’un même hôpital, ne doivent rien débourser pour ce transport interhospitalier.